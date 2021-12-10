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  • «Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» – о победе над «Легией»

«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» – о победе над «Легией»

10 декабря 2021, 08:40
48

«Спартак» пошутил в твиттере над «Легией» после победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» – написала пресс-служба клуба, процитировав известную фразу Романа Широкова.

  • Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
  • «Спартак» впервые за четыре сезона вышел в плей-офф еврокубков.
  • На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.

«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы

Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»

Источник: твиттер «Спартака»
Лига Европы Спартак Легия Широков Роман
Комментарии (48)
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ilichkadr
1639115225
Этот колхоз вас в Москве отымел......... Как-то не красиво поступила пресс-служба клуба. Очередной выкидыш со смартфонными мозгами дает о себе знать?
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апоголлл
1639115401
пресс-служба ******* конченные,что ни шутка то отстой
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Fusballer
1639115893
Мля, ну нафига опять такое городить? Портите только впечатление. Гнал бы уже Федун этих дебилов в пресс-службе. Игра была так себе, а понтов опять((( P.S. Если бы команду Широкова обыграли - то было бы логично и вполне приемлемо. а не в данном контексте.
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Иван Петров 1986
1639116601
Пресс - служба у команды ужасная, где и кто их набрал. Это молодые дебилы, которые очень креативные и всегда в тренде, а спартак из за них всегда в жопе.
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ivany4
1639117593
Яркий приме того, когда уровень игры команды, явно выше интеллекта команды пресс-службы! Скажите взрослые в этой службе работают??
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ySS
1639117891
Это не пресс, а дебил-служба...
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Добрый Бобер
1639118416
.ляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя... Какой позор!
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alp
1639118728
все испортили...
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aubergine
1639119306
Непрофессионализм и хамство пресс-службы Спартака. Федуну не стыдно за сборище этих ушлепков? Далеко не первый раз эти "специалисты" несут редкостный бред.
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Кинстифа
1639121700
Парни молодцы. боролись. выиграли.. А кретины, что публикуют такие посты только портят впечатление о победе(((
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