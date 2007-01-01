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    «Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» – о победе над «Легией»

    «Спартак» пошутил в твиттере над «Легией» после победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» – написала пресс-служба клуба, процитировав известную фразу Романа Широкова.

    • Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
    • «Спартак» впервые за четыре сезона вышел в плей-офф еврокубков.
    • На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.

    «Спартак» опубликовал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы

    Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии45
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      Рейтинг: +684

      Форвард 79 13 минут назад

      Как задолбали эти выпендривания, что эти, что те с майками.
      Посмотрим правде в глаза и у тех и у других дела в футболе мягко говоря хр@@ые.
      Что мы колхоз не обграем?
      Да еслиб Поляки были б чуть по удачливее (попадание в перекладину) и не блестящая игра Селехова, то проиграли бы КОЛХОЗУ!

      0
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      Рейтинг: +3981

      Дедуктор 23 минуты назад

      В "твиттере Спартака", случаем, не Зарема окопалась? Какая то слишком уж типичная тупость вперемежку с хамством.

      1
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      Рейтинг: +8752

      Alekxei Z. 31 минуту назад

      Не знаю кто конкретно скрывается под "твиттером Спартака", но особо не распылялся бы.
      Победе конечно рады , но смотреть на ваш футбол не очень приятно.
      Наш "колхоз" оказался сильнее польского, только и всего.

      1
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      Рейтинг: +532

      Damir07 35 минут назад

      Тогда зачем в первой игре дома проиграли от этого колхоза
      У этого колхоза бюджет в 30 раз меньше чем у вас а вы радуйтесь как будто у Баварии выиграли

      2
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      Рейтинг: +824

      Artemka444 40 минут назад

      От колхоза как то не очень это слышать!!!!!!
      В первом раунде аут!!!
      А так конечно молодцы!!!

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      Рейтинг: +585

      jek718875 40 минут назад

      Нормальсон! какой русский не любит быстрой езды и приколов, СПАРТАК маладсы!

      0
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      Рейтинг: +15332

      Garrincha58 41 минуту назад

      этот колхоз возил вас 80% игрового времени да ещё благодаря ошибке защитника Бакаев забил и этому колхозу вы ничего голевого не создали и только благодаря вратарю вы заняли первое место в группе (есть такая присказка мол везёт сильнейшим) но только не в этом случае так что зря стебаетесь над достойным соперникам, но это по спартаковски как говорится по свински, вчера радовался за вас за Селихова, а сегодня лучше бы вы проиграли.....

      2
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      Рейтинг: +1856

      B.G. 53 минуты назад

      Походу это, просто, шутка.

      0
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      Рейтинг: +15332

      Garrincha58 > B.G. 40 минут назад

      в каждой шутке есть доля ..... сам знаешь что и бывают шутки не к месту

      1
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      Рейтинг: +3582

      Кинстифа 56 минут назад

      Парни молодцы. боролись. выиграли.. А кретины, что публикуют такие посты только портят впечатление о победе(((

      4
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      Рейтинг: +5351

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Господи, какой позор. Что Легия сделала Спартаку? Ладно бы там один отдельный человек от своего имени, но чтобы сделать подобное заявление от всего клуба, это просто кринж.
      Сначала скопировали под ноль их рекламу с щитами, теперь вот это. Креатив просто на нуле, один кринж

      2
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      Рейтинг: +30362

      VVM1964 > GoldPlayFIFARus9 51 минуту назад

      Главное , что бы не скопировали поведение болельщиков - скоты весь матч закидывали Спартак всякой хренью , за это " колхоз " можно и простить !!! Но в целом согласен - не стоит опускаться до их уровня !!!

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