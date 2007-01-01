«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» – о победе над «Легией»

Как задолбали эти выпендривания, что эти, что те с майками.
Посмотрим правде в глаза и у тех и у других дела в футболе мягко говоря хр@@ые.
Что мы колхоз не обграем?
Да еслиб Поляки были б чуть по удачливее (попадание в перекладину) и не блестящая игра Селехова, то проиграли бы КОЛХОЗУ!
«Спартак» пошутил в твиттере над «Легией» после победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» – написала пресс-служба клуба, процитировав известную фразу Романа Широкова.
- Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
- «Спартак» впервые за четыре сезона вышел в плей-офф еврокубков.
- На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы
Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»