«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» – о победе над «Легией»

«Спартак» пошутил в твиттере над «Легией» после победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» – написала пресс-служба клуба, процитировав известную фразу Романа Широкова.

Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.

«Спартак» впервые за четыре сезона вышел в плей-офф еврокубков.

На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.

«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы

Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»