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    «Спартак» опубликовал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы

    Пресс-служба «Спартака» показала эмоции футболистов после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

    Клуб выложил в твиттере видеоролик, снятый в раздевалке москвичей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    09.12.2021 23:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +96

      тарясятник 4 минуты назад

      больше похоже на неандертальцев, празднующих успешную охоту на мамонта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19052

      JTherry 14 минут назад

      Спартак - вы лучшие..!!!!!!!!!! мы с вами..!!!! урррррааааа!!!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9908

      playsh 50 минут назад

      Мы с Вами,экипаж!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15316

      Garrincha58 51 минуту назад

      молодцы вымучили или отмучились ждём жребия и весенних провалов или побед????

      3
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      Рейтинг: +1253

      Bozigit 54 минуты назад

      Приятно смотреть

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4873

      Павелий > Bozigit 35 минут назад

      Видно, что по крайней мере сегодня они выложились за клуб. И нет никаких Дзюбо-Азмунских игрищ.

      5
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      Рейтинг: +705

      inzek > Павелий 23 минуты назад

      это ветка Спартака) не упоминай тут этих персонажей!

      2
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