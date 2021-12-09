«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы

больше похоже на неандертальцев, празднующих успешную охоту на мамонта.
Пресс-служба «Спартака» показала эмоции футболистов после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).
Клуб выложил в твиттере видеоролик, снятый в раздевалке москвичей.
- «Спартак» набрал 10 очков в 6 турах ЛЕ.
- Команда заняла 1-е место в группе.
- Победу над «Легией» спартаковцам принес гол Зелимхана Бакаева и отраженный пенальти Александром Селиховым на 98-й минуте.
СПАРТАК! АУФ!МОСКВА! АУФ!СПАРТАК МОСКВА! АУФ! АУФ! АУФ! pic.twitter.com/uWeNJk7xub— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021