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  • Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»

Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»

10 декабря 2021, 00:42
16

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарии после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

– Очень важная и очень сложная победа для нас. Команда прекрасно действовала тактически, прежде всего, в обороне. Ребята бились друг за друга, действовали компактно. Разве что во втором тайме чуть не хватило концентрации, чтобы более спокойно завершить матч.

Мы приехали сюда не мстить за поражение. Мы приехали выигрывать – и сделали это. Это заслуженная победа наших игроков. И первое место в группе, считаю, мы завоевали по праву.

– Какие у вас были эмоции в компенсированное время, когда арбитр пошел смотреть повтор?

– Я верил, что мы не упустим победу. И в последние минуты особенно хотелось верить в справедливость. Так и случилось. Не считаю, что пенальти был назначен верно.

– Что скажете о Селихове, который отбил два пенальти в матчах ЛЕ?

– Селихов показал отличный футбол, он прекрасно защищал ворота. Но я подчеркну, что команда с тактической точки зрения очень хорошо действовала в обороне. Я рад за Сашу, у которого были сложности с травмами в карьере. рад, что сейчас у него все хорошо.

– После таких классных игр Селихова не жалеете, что дали ему шанс совсем недавно?

– Сейчас очень важный период для клуба, и Селихов в этот сложный и важный период проявил себя отлично. То, что случилось в этой европейской кампании – историческое событие.

Селихов восстанавливался от травмы около трех месяцев, но он пришел именно в то время, в которое должен был. Отмечу так же, что доверяю всем нашим вратарям.

– Планируется ли у вас встреча с руководством клуба по итогам первой части сезона?

– Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель – выиграть следующий матч.

Что касается других вопросов, каких-то слухов – вы можете спросить об этом у других. О себе скажу лишь одно: я тренер «Спартака». И к этому клубу я максимально лоялен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Легия Спартак Витория Руй
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Plyash
1639090945
Руйюшка,спасибо тебе,конечно,за команду.И удачной работы в дальнейшем,со Спартаком.
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алдан2014
1639094865
Ну и с каким лицом теперь Федун будет увольнять Виторию? Косяк со стороны руководства,не было усиления,пришлось играть с Рассказовыми.. А как вчера вышел Меладзе.. слов нет,насколько глупый и неумелый игрок. Дайте рулить Руб,или на крайняк Карреру верните. А то опять не пойми кого тащите. Пока новый тренер поймет кто игрок ,а кто днище время пройдёт много
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Томик
1639098069
Жаль будет, если уволят. Должны заиграть. И Ларссон вернется вот-вот.
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IVANRUS777
1639109015
Руй, как мне кажется, в чём то схож с Хиддинком. От таких тренеров исходит определённая аура наполненная мудростью, знаниями и добротой. Вселенная дарит им удачу в самый нужный момент. Очень не хотелось бы, чтобы Витория сейчас уходил. Вместе с ним уйдёт и этот фарт, а так хотелось бы подальше в Лиге Европы пройти. Федун одумайся!
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Niko
1639109240
Руй мужик! Жаль что во главе человек далекий
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aubergine
1639110856
Очень не хотелось бы, чтобы Руй покидал Спартак. Может с более качественными игроками, которых он выберет сам, Спартак заиграет куда лучше?
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piligrim1986
1639114165
парадокс конечно, первое место в ЛЕ, обыгрываем наполи, но горим ростову....
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paracetamol
1639114868
Селихов один всей остальной помойной свинарни стоит, что тупо мяч по полю катала! Меняю Селихова на Зюбу!
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Алекс636363
1639117220
по праву не по праву, но наполи раз смогли обыграть, значит, заслужили.хотя понятно, что наполи и лестер посильнее. но вот эта возня в двух матчах с легией оворит о том, что любой соперник спартаку опасен. а вот тренеру надо дать довести сезон. не факт, далеко е факт, что темная лошадка ваноли вообще не скатит клуб в ФНЛ. и вообще не понимаю принцип подбора тренеров. бизнес федун так же ведет? тренера надо брать такого, у которого руководимые им команды прогрессировали. то есть уже есть наработки по улучшению игры команды, а не как придется - деньги заберу и уеду
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zigbert
1639141697
Ну как тут не похвалить самого Руя, ведь результаты в ЛЕ говорят сами за себя.
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