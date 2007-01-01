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    Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарии после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

    – Очень важная и очень сложная победа для нас. Команда прекрасно действовала тактически, прежде всего, в обороне. Ребята бились друг за друга, действовали компактно. Разве что во втором тайме чуть не хватило концентрации, чтобы более спокойно завершить матч.

    Мы приехали сюда не мстить за поражение. Мы приехали выигрывать – и сделали это. Это заслуженная победа наших игроков. И первое место в группе, считаю, мы завоевали по праву.

    – Какие у вас были эмоции в компенсированное время, когда арбитр пошел смотреть повтор?

    – Я верил, что мы не упустим победу. И в последние минуты особенно хотелось верить в справедливость. Так и случилось. Не считаю, что пенальти был назначен верно.

    – Что скажете о Селихове, который отбил два пенальти в матчах ЛЕ?

    – Селихов показал отличный футбол, он прекрасно защищал ворота. Но я подчеркну, что команда с тактической точки зрения очень хорошо действовала в обороне. Я рад за Сашу, у которого были сложности с травмами в карьере. рад, что сейчас у него все хорошо.

    – После таких классных игр Селихова не жалеете, что дали ему шанс совсем недавно?

    – Сейчас очень важный период для клуба, и Селихов в этот сложный и важный период проявил себя отлично. То, что случилось в этой европейской кампании – историческое событие.

    Селихов восстанавливался от травмы около трех месяцев, но он пришел именно в то время, в которое должен был. Отмечу так же, что доверяю всем нашим вратарям.

    – Планируется ли у вас встреча с руководством клуба по итогам первой части сезона?

    – Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель – выиграть следующий матч.

    Что касается других вопросов, каких-то слухов – вы можете спросить об этом у других. О себе скажу лишь одно: я тренер «Спартака». И к этому клубу я максимально лоялен.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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