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    Помазун: «Не загадываю, когда вернусь в ЦСКА. Мечта – поехать в Англию»

    Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, высказался о своем будущем.

    «Меня все устраивает в «Урале», а когда я вернусь в ЦСКА, не загадываю. Этого нет в мыслях – важнее выходить и как можно чаще играть на ноль, чтобы «Урал», как минимум, сыграл вничью. И прогрессировать самому.

    В этом смысле матчи с ЦСКА для меня такие же, как и все – ничего доказывать никому не хочу. Мечта на сезон – занять как можно более высокое место с «Уралом». А на карьеру – попробовать себя в Европе, в других скоростях и вообще реалиях.

    Слышал разговоры про испанские клубы, но до конкретики так и не дошло – осталось просто интересом. А так у меня мечта детства поехать Англию. Если будет предложение – рассмотрел бы», – сказал Помазун.

    • «Урал» арендовал голкипера в июне.
    • В текущем сезоне Помазун пропустил 12 голов в 14 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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