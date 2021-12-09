Помазун: «Не загадываю, когда вернусь в ЦСКА. Мечта – поехать в Англию»

Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, высказался о своем будущем.

«Меня все устраивает в «Урале», а когда я вернусь в ЦСКА, не загадываю. Этого нет в мыслях – важнее выходить и как можно чаще играть на ноль, чтобы «Урал», как минимум, сыграл вничью. И прогрессировать самому.

В этом смысле матчи с ЦСКА для меня такие же, как и все – ничего доказывать никому не хочу. Мечта на сезон – занять как можно более высокое место с «Уралом». А на карьеру – попробовать себя в Европе, в других скоростях и вообще реалиях.

Слышал разговоры про испанские клубы, но до конкретики так и не дошло – осталось просто интересом. А так у меня мечта детства поехать Англию. Если будет предложение – рассмотрел бы», – сказал Помазун.