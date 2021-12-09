Нагельсман: «Могли забить «Барселоне» больше трех мячей»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман подвел итоги матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0).

«Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть.

Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей», – сказал Нагельсман.

«Бавария» одержала 6 побед в 6 матчах ЛЧ.

«Барса» после поражения в Мюнхене вылетела в Лигу Европы.

Мюллер: «Барселона» – мой клиент. Нам было весело»

Хави: «Для «Барсы» начинается новый этап. Лига Европы – суровая реальность»