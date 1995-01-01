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    Нагельсман: «Могли забить «Барселоне» больше трех мячей»

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман подвел итоги матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0).

    «Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть.

    Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей», – сказал Нагельсман.

    • «Бавария» одержала 6 побед в 6 матчах ЛЧ.
    • «Барса» после поражения в Мюнхене вылетела в Лигу Европы.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15299

      Garrincha58 2 часа назад

      а зачем? их и так уже все обижают

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