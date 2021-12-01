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    Мюллер: «Барселона» – мой клиент. Нам было весело»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер дал комментарии после разгромной победы над «Барселоной» (3:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    • Немец открыл счет в этом матче.
    • Для него это 8-й гол в ворота «Барсы» в ЛЧ. Больше чем каталонцам он не забивал никому.
    • Испанцы из-за поражения от «Баварии» вылетели в Лигу Европы.

    «Барселона», похоже, мой клиент. Мы хорошо сыграли, хотя, конечно, не все было идеально.

    «Барса» всегда высоко прессингует и старается оказывать давление. Благодаря этому у наших фланговых игроков появляется свободное пространство.

    Иногда мы не вовремя отдавали передачи. «Бавария» могла сыграть лучше во втором тайме, но в целом нам было весело», – сказал Мюллер.

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +769

      ARSteven89 1 час назад

      Особенно весело Мемфису Депаю!!! Из лигоевропейского "Лиона" в хромоногую лигоевропейскую "Барселону" летом перешёл, якобы на повышение )))

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