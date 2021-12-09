Мюллер: «Барселона» – мой клиент. Нам было весело»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер дал комментарии после разгромной победы над «Барселоной» (3:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Немец открыл счет в этом матче.

Для него это 8-й гол в ворота «Барсы» в ЛЧ. Больше чем каталонцам он не забивал никому.

Испанцы из-за поражения от «Баварии» вылетели в Лигу Европы.

«Барселона», похоже, мой клиент. Мы хорошо сыграли, хотя, конечно, не все было идеально.

«Барса» всегда высоко прессингует и старается оказывать давление. Благодаря этому у наших фланговых игроков появляется свободное пространство.

Иногда мы не вовремя отдавали передачи. «Бавария» могла сыграть лучше во втором тайме, но в целом нам было весело», – сказал Мюллер.