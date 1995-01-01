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    Хави: «Для «Барсы» начинается новый этап. Лига Европы – суровая реальность»

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

    • Каталонцы финишировали на 3-м месте в группе и отправились в Лигу Европы.
    • В решающем матче «Барса» была разгромлена «Баварией» (0:3).

    «Соперник играл лучше. Мы пытались высоко прессинговать, отбирать у них мяч, но они нас подчинили. Я сказал игрокам, что для «Барсы» начинается новый этап. Мы должны много работать, чтобы этот матч стал поворотным моментом для выхода из кризиса.

    Лига Европы – это суровая реальность. Мы должны бороться за Лигу чемпионов и выигрывать все матчи. Но реалии сейчас совсем другие», – сказал Хави.

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    Источник: Sport.es

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