Хави: «Для «Барсы» начинается новый этап. Лига Европы – суровая реальность»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Каталонцы финишировали на 3-м месте в группе и отправились в Лигу Европы.

В решающем матче «Барса» была разгромлена «Баварией» (0:3).

«Соперник играл лучше. Мы пытались высоко прессинговать, отбирать у них мяч, но они нас подчинили. Я сказал игрокам, что для «Барсы» начинается новый этап. Мы должны много работать, чтобы этот матч стал поворотным моментом для выхода из кризиса.

Лига Европы – это суровая реальность. Мы должны бороться за Лигу чемпионов и выигрывать все матчи. Но реалии сейчас совсем другие», – сказал Хави.