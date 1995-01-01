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    Тимур Сулейманов: «Постараемся сделать Нижний Новгород футбольным городом»

    Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов поговорил о соотношении футбола и хоккея в городе. Игрок посещает матчи хоккейного «Торпедо».

    – В ноябре у ФК «НН» была совместная акция с «Торпедо» и БК «НН», когда вы проводили матчи в уникальной форме с символикой 800-летия города. А ты следишь за выступлением других нижегородских команд?

    – Когда позволяет время, бываю на матчах «Торпедо». Это мои одноклубники Саша Сапета и Артур Анисимов приобщили меня. В Москве я на хоккее ни разу не был и первый раз оказался на матче именно в «Нагорном». Похоже, не зря Нижний Новгород называют хоккейным городом. Но мы с парнями из ФК «НН» постараемся сделать город футбольным!

    • Для «Нижнего Новгорода» это дебютный сезон в РПЛ.
    • В истории города были и другие клубы в высшем дивизионе чемпионата России.
    • «Нижний Новгород» в РПЛ идет в зоне переходных матчей, а «Торпедо» в Западной конференции КХЛ занимает место вне зоны плей-офф.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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