Тимур Сулейманов: «Постараемся сделать Нижний Новгород футбольным городом»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов поговорил о соотношении футбола и хоккея в городе. Игрок посещает матчи хоккейного «Торпедо».

– В ноябре у ФК «НН» была совместная акция с «Торпедо» и БК «НН», когда вы проводили матчи в уникальной форме с символикой 800-летия города. А ты следишь за выступлением других нижегородских команд?

– Когда позволяет время, бываю на матчах «Торпедо». Это мои одноклубники Саша Сапета и Артур Анисимов приобщили меня. В Москве я на хоккее ни разу не был и первый раз оказался на матче именно в «Нагорном». Похоже, не зря Нижний Новгород называют хоккейным городом. Но мы с парнями из ФК «НН» постараемся сделать город футбольным!