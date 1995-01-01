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    Шварц: «Когда есть время, смотрю все матчи РПЛ»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, какие матчи смотрит в свободное время.

    «Нет ни одной команды, из-за которой я специально включаю телевизор. Всегда по-разному. Есть много интересных матчей. Например, в Южной Америке, как они защищаются. Помню, я смотрел много игр сборной Чили, которая играла в три центральных защитника и делала это превосходно.

    Есть матчи, которые ты смотришь просто как фанат. Вечером на диване и думаешь: «Вау, крутая игра!». С другой стороны есть матчи, которые ты смотришь очень аналитически. Матчи российской лиги я смотрю все, когда есть время.

    Бундеслига остается темой из моего прошлого. Англия, Франция... Я не любитель смотреть кино, вместо него я лучше посмотрю футбол», – сказал Шварц.

    • Немец возглавляет «Динамо» с октября 2020 года.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ, набрав 35 очков в 17 турах.
    • Следующий соперник – лидер чемпионата «Зенит».

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    Источник: «Матч ТВ»

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