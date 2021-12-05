«Лейпциг» может назначить Тедеско

«Лейпциг» размышляет над сменой главного тренера. Руководство не устраивают результаты под руководством Джесса Марша.
В число кандидатов на замену входит бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Помимо него, «Лейпциг» рассматривает Эдина Терзича и Роджера Шмидта.
- Тедеско с лета без работы.
- В Германии он тренировал «Шальке», занимал с ним в Бундеслиге 2-е место.
- «Лейпциг» идет в таблице 11-м.
Источник: Sportbuzzer
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