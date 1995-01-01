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    «Лейпциг» может назначить Тедеско

    «Лейпциг» размышляет над сменой главного тренера. Руководство не устраивают результаты под руководством Джесса Марша.

    В число кандидатов на замену входит бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Помимо него, «Лейпциг» рассматривает Эдина Терзича и Роджера Шмидта.

    • Тедеско с лета без работы.
    • В Германии он тренировал «Шальке», занимал с ним в Бундеслиге 2-е место.
    • «Лейпциг» идет в таблице 11-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportbuzzer

    СМИ, освещающее всю футбольную систему Германии. Аудитория в твиттере - более 6,4 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +54832

      portero 1 час назад

      Давайте Тедеско, он закалённый в Спартаке будет кубки ЛЕ штамповать....

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