«Лейпциг» может назначить Тедеско

«Лейпциг» размышляет над сменой главного тренера. Руководство не устраивают результаты под руководством Джесса Марша.

В число кандидатов на замену входит бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Помимо него, «Лейпциг» рассматривает Эдина Терзича и Роджера Шмидта.