АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Вулверхэмптоном» и вышел на 1-е место, «Ньюкасл» в матче с «Бернли» впервые в сезоне добыл 3 очка

«Ливерпуль» не упустил возможность выйти на первое место в АПЛ. В 15-м туре ливерпульцы смогли победить «Вулверхэмптон», забив решающий гол на 90+4 минуте. Автором стал форвард Дивок Ориги.

Первой победы в сезоне добился «Ньюкасл». Команда Эдди Хау обыграла дома «Бернли», но осталась в зоне вылета.

Англия. АПЛ. 15-й тур

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ориги, 90+4.

Ньюкасл – Бернли – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Уилсон, 40.

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