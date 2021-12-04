Сантос не уйдет из «Зенита» зимой

Роберто Дантас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировал будущее своего клиента.

Сообщалось, что 27-летним бразильцем интересуется «Фламенго».

«Дуглас очень счастлив в «Зените». Он только недавно продлил контракт, и мы не думаем о возвращении в Бразилию.

Может ли он уйти этой зимой? Нет, мы не рассматриваем такой вариант», – сказал агент.