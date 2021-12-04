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    Сантос не уйдет из «Зенита» зимой

    Роберто Дантас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировал будущее своего клиента.

    Сообщалось, что 27-летним бразильцем интересуется «Фламенго».

    «Дуглас очень счастлив в «Зените». Он только недавно продлил контракт, и мы не думаем о возвращении в Бразилию.

    Может ли он уйти этой зимой? Нет, мы не рассматриваем такой вариант», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Сантос провел 20 матчей и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5979

      BarStep 9 минут назад

      Ну и нормуль!

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      Рейтинг: +156

      ДЫРЯВЫЕ 42 минуты назад

      Да как же с такой кормушки уходить то так рано???
      Еще не заработал.
      Через год убежит с проекта дырявого.

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    • ...
      Рейтинг: +8510

      САДЫЧОК 1 час назад

      Сантос слабый защитник . Не нужен , он Зениту !

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      Рейтинг: +21884

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вчерашняя игра с Ростовом показала, что бразильцы не только хорошо играют, но и хорошо хамят, что болельщики это воспринимают без радости. Зениту есть над чем задуматься.

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