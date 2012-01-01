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    Шунин – о результатах «Динамо»: «В первую очередь это заслуга тренера Шварца»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин порассуждал об успешном выступлении команды в сезоне-2021/22.

    – Взгляд из ворот: за счет чего «Динамо» прошло первый круг так успешно – на втором месте?

    – В первую очередь это заслуга тренера Сандро Шварца. Он выстраивает свою линию игры – видит «Динамо» атакующим, быстрым, агрессивным.

    – Защита и вратарь не скрипят зубами, понимая, что становятся более уязвимыми, когда у соперника проходят контратаки?

    – Я помню, как несколько лет назад мы сыграли 15 матчей вничью. Из них три или четыре подряд – 0:0. Конечно, это классно для вратаря и защитников, когда команда обороняется весь матч и играет только на контратаках. Но тогда мы совсем не забивали, и это не принесло результата.

    Сейчас у «Динамо» очень энергозатратный футбол. Когда команда высоко прессингует, то и контратаки проходят. Много моментов как в одни ворота, так и в другие. Здесь важно преследовать не личные интересы, а командные.

    Главное, чтобы мы побеждали. Мы создаем много опасных моментов, у нас больше голов и побед – это гораздо важнее.

    • «Динамо» набрало 32 очка в 16 турах РПЛ.
    • Столичная команда отстает от лидирующего «Зенита» на 4 балла.
    • Шунин в текущем сезоне пропустил 18 голов в 13 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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