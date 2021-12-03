Гилерме пропустит до четырех месяцев

Вратарь «Локомотива» Гилерме выбыл из строя на длительный срок.

35-летнему футболисту потребуется от трех до четырех месяцев на восстановление после операции на голеностопном суставе.

В ближайшее время натурализованный бразилец вернется в Москву и приступит к процессу реабилитации.

В текущем сезоне на счету Гилерме 19 пропущенных голов в 18 матчах.

Его контракт с «Локо» истекает в июне 2022 года.

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