Гилерме успешно перенес операцию

Вратарь «Локомотива» Гилерме сообщил, что его прооперировали в связи с травмой сухожильно-связочного аппарата стопы.
«Все прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле. Спасибо доктору Янне и всем вам за сообщения с поддержкой. Скоро увидимся», – написал 35-летний футболист в инстаграме.
- В текущем сезоне на счету Гилерме 19 пропущенных голов в 18 матчах.
- Сроки восстановления натурализованного бразильца пока неизвестны.
- Его контракт с «Локо» истекает в июне 2022 года.
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Источник: Инстаграм Гилерме