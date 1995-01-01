Гилерме успешно перенес операцию

Вратарь «Локомотива» Гилерме сообщил, что его прооперировали в связи с травмой сухожильно-связочного аппарата стопы.

«Все прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле. Спасибо доктору Янне и всем вам за сообщения с поддержкой. Скоро увидимся», – написал 35-летний футболист в инстаграме.