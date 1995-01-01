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    Гилерме успешно перенес операцию

    Вратарь «Локомотива» Гилерме сообщил, что его прооперировали в связи с травмой сухожильно-связочного аппарата стопы.

    «Все прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле. Спасибо доктору Янне и всем вам за сообщения с поддержкой. Скоро увидимся», – написал 35-летний футболист в инстаграме.

    • В текущем сезоне на счету Гилерме 19 пропущенных голов в 18 матчах.
    • Сроки восстановления натурализованного бразильца пока неизвестны.
    • Его контракт с «Локо» истекает в июне 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Гилерме

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2078

      Enter2006 1 час назад

      Скорейшего выздоровления!

      0
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      Рейтинг: +21852

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Восстанавливайся, Гиля, побыстрее, чтобы Мотя чувствовал дыхание в затылок, это сейчас вам обоим крайне необходимо.

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