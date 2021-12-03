Гилерме успешно перенес операцию

Вратарь «Локомотива» Гилерме сообщил, что его прооперировали в связи с травмой сухожильно-связочного аппарата стопы.

«Все прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле. Спасибо доктору Янне и всем вам за сообщения с поддержкой. Скоро увидимся», – написал 35-летний футболист в инстаграме.

В текущем сезоне на счету Гилерме 19 пропущенных голов в 18 матчах.

Сроки восстановления натурализованного бразильца пока неизвестны.

Его контракт с «Локо» истекает в июне 2022 года.