Семак: «Зенит» в полном составе полевых игроков готовится к матчу с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 17-го тура РПЛ с «Ростовом».

— Сергей Богданович, как себя чувствует Вендел? Готовится ли он к матчу с «Ростовом»?

— Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие в этой встрече.

— Если Вендел здоров, то получается, что в вашем распоряжении находятся все футболисты кроме Крицюка?

— Да, получается, что мы в полном составе полевых игроков готовимся к следующему матчу.

— Помогает ли это с точки зрения возможной ротации?

— В какой-то степени — да, но нужно понимать, что кто-то возвращается после травм, кто-то много пропустил.

С точки зрения количества это хорошо, но с точки зрения качества у нас есть игровая обойма, которую мы используем на протяжении всего сезона, есть молодые ребята, которые тоже готовы выйти и помочь, когда нужно.