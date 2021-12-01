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    Семак: «Зенит» в полном составе полевых игроков готовится к матчу с «Ростовом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 17-го тура РПЛ с «Ростовом».

    — Сергей Богданович, как себя чувствует Вендел? Готовится ли он к матчу с «Ростовом»?

    — Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие в этой встрече.

    — Если Вендел здоров, то получается, что в вашем распоряжении находятся все футболисты кроме Крицюка?

    — Да, получается, что мы в полном составе полевых игроков готовимся к следующему матчу.

    — Помогает ли это с точки зрения возможной ротации?

    — В какой-то степени — да, но нужно понимать, что кто-то возвращается после травм, кто-то много пропустил.

    С точки зрения количества это хорошо, но с точки зрения качества у нас есть игровая обойма, которую мы используем на протяжении всего сезона, есть молодые ребята, которые тоже готовы выйти и помочь, когда нужно.

    • «Зенит» примет «Ростов» в пятницу, 3 декабря.
    • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
    • «Ростов» занимает 11-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      vyacheslavkolxfc 1 час назад

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      Рейтинг: +2690

      Блямба 2 часа назад

      Вот вам и послание..
      федеральному собранию.)
      Полгода плохая погода.
      Погода совсем не в .....)))

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