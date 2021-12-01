Грилиш сообщил, что прошлым летом почти перешел в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Джек Грилиш рассказал, как едва не перешел летом 2020 года в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов фунтов стерлингов. Тогда он выступал за «Астон Виллу».

«Я был действительно близок к тому, чтобы уйти в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, но в конце концов ничего не случилось. Я подписал новый контракт с «Астон Виллой», – сказал Грилиш.