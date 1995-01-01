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    Кроос: «Золотой мяч» должен был получить Бензема»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси незаслуженно получил очередной «Золотой мяч». По мнению немца, награда должна была достаться его партнеру.

    «Нет никаких сомнений в том, что Месси вместе с Криштиану Роналду – игроки последнего десятилетия, но в этом году их должны были опередить другие.

    Для меня Карим Бензема номер один, если вы действительно ищите индивидуально лучшего игрока года, потому что я вижу, какой он выдающийся футболист», – сказал Кроос.

    • Это 7-й «Золотой мяч» Месси.
    • Бензема в голосовании занял 4-е место.
    • Роналду тоже считает, что Месси получил награду незаслуженно.

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    Источник: Squawka

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5635

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Бензема - мерзопакостный шантажист. Всё что он должен получить, в дополнение к решению суда, это пожизненное отлучение от сборной.

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      Рейтинг: +1318

      Тазит 2 часа назад

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