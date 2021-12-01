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Кроос: «Золотой мяч» должен был получить Бензема»

1 декабря 2021, 11:40
4

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси незаслуженно получил очередной «Золотой мяч». По мнению немца, награда должна была достаться его партнеру.

«Нет никаких сомнений в том, что Месси вместе с Криштиану Роналду – игроки последнего десятилетия, но в этом году их должны были опередить другие.

Для меня Карим Бензема номер один, если вы действительно ищите индивидуально лучшего игрока года, потому что я вижу, какой он выдающийся футболист», – сказал Кроос.

  • Это 7-й «Золотой мяч» Месси.
  • Бензема в голосовании занял 4-е место.
  • Роналду тоже считает, что Месси получил награду незаслуженно.

Источник: Squawka
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Кроос Тони Бензема Карим
Комментарии (4)
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Тазит
1638348348
Факт
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Добрый Бобер
1638348627
Бензема - мерзопакостный шантажист. Всё что он должен получить, в дополнение к решению суда, это пожизненное отлучение от сборной.
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SpartakMoskwa
1638368563
РАССМЕШИЛ
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Psih86
1638369502
Шоооо..... Бензема должен был срок получить а не мяч.
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