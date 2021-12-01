«Факт». Роналду прокомментировал пост, что Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно

Фан-аккаунт форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост на тему вручения очередного «Золотого мяча» Лионелю Месси. Ключевая мысль записи в том, что аргентинец получил награду незаслуженно.

Роналду отреагировал на пост фанатов. Он написал «Факт» и поставил изображение поднятого вверх большого пальца.

Это 7-й «Золотой мяч» Месси.

Впервые с 2010 года Роналду не попал в топ-3 номинантов на «Золотой мяч».

Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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