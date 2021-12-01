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  • «Факт». Роналду прокомментировал пост, что Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно

«Факт». Роналду прокомментировал пост, что Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно

1 декабря 2021, 10:26
37

Фан-аккаунт форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост на тему вручения очередного «Золотого мяча» Лионелю Месси. Ключевая мысль записи в том, что аргентинец получил награду незаслуженно.

Роналду отреагировал на пост фанатов. Он написал «Факт» и поставил изображение поднятого вверх большого пальца.

  • Это 7-й «Золотой мяч» Месси.
  • Впервые с 2010 года Роналду не попал в топ-3 номинантов на «Золотой мяч».
  • Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Роналду обвинил во лжи главного редактора France Football

Источник: твиттер Curiosidades Europa
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (37)
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Roma56
1638346336
Только за то что Аргентина кубок Америки выиграла и за переход в ПСЖ мяч и дали. Нулевой в играх за Барселону до перехода, еще более нулевой в играх за ПСЖ. Левандовски в этом сезоне на порядок по игре был лучше.
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slavа0508
1638348040
Месси конечно мега игрок , но в этом сезоне объективно не первый ,,,,,
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Тазит
1638348243
Как говорил персонаж из "Барона Мюнхгаузена" - Это больше чем факт,так это и есть на самом деле".
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серега кашин
1638349065
месси даже не второй в этом сезоне и зм стал просто фикцией и простой безделушкой и пора бы всем это признать
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Skull_Boy
1638349466
Конечно незаслуженно когда в ОДИНОЧКУ довел сборную до финала и выиграл титул, и когда в ОДИНОЧКУ довел опять до финала команду в кубке Испании и опять выиграл, и когда в ОДИНОЧКУ хоть как-то вытягивал Барселону на вверх, а да так не заслуженно и наверно плакса заслужил мячик, где очередной раз обосрался показывая ходьбу пешком и забивая голы условной Парме или Специи, а как матч с верхушкой Италии так все не видно и не слышно, да и в Англии бревно бревно, где явно лавка плачет, только тренер сыкло или поляку, который играет в команде, которой равной по силе в Германии нет лет 10 уже с ассистами от Мюллера или Гнабри на пустые ворота и если человек идиот, то это надолго и зависть голубка видна уже давно, который в одиночку ничего сделать не может и достаточно вспомнить, как судейки за уши вытаскивали Реал в ЛЧ
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111ax
1638349655
он в этом году был просто нулячий
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NewLife
1638352259
По версии Матч ТВ и синита "Золотой мяч" должны были дать зюбе))))
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Дедуктор
1638353768
Мелочно и пакостно Рон поступил. Зависть, видимо. И то дело. Нонче Рон уже утратил статус главного футбольного "Нырялду". Много круче ныряльщики появились. Некто Соболь, например. Очень крут! В натуре.
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nelez
1638419741
И еще. Покажите в истории футбола хоть одного футболиста которому дали ЗМ из за того что его сборная выиграла копа америки и он стал там лучшим футболистом. Нету такого. Но все таки месси побил еще один , притом свой рекорд. 3 раза получил ЗМ незаслуженно. Этот рекорд никогда , никто не побьет.
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Чучун
1638441372
Плакса, выходи на поле играй и покажи свои яйца мужика, а не ной в соцсетях!!! Тогда и будет еще пара тройка шариков золотого цвета!
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