Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    «Факт». Роналду прокомментировал пост, что Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно

    Фан-аккаунт форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост на тему вручения очередного «Золотого мяча» Лионелю Месси. Ключевая мысль записи в том, что аргентинец получил награду незаслуженно.

    Роналду отреагировал на пост фанатов. Он написал «Факт» и поставил изображение поднятого вверх большого пальца.

    • Это 7-й «Золотой мяч» Месси.
    • Впервые с 2010 года Роналду не попал в топ-3 номинантов на «Золотой мяч».
    • Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».

    Роналду обвинил во лжи главного редактора France Football

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Curiosidades Europa

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91706
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68268
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru