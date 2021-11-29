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    Роналду обвинил во лжи главного редактора France Football

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на заявление главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре.

    По словам главреда, цель португальца – выиграть больше «Золотых мячей», чем Лионель Месси.

    «Сегодняшний результат объясняет заявление, сделанное Паскалем Ферре на прошлой неделе. По его словам, я признался ему в том, что главная цель моей карьеры – обойти Лионеля Месси по числу «Золотых мячей».

    Это ложь. Ферре использовал мое имя, чтобы увеличить собственную узнаваемость и сделать журнал, на который он работает, более заметным. Неприемлемо, что человек, несущий ответственность за вручение столь престижной награды, может врать таким образом.

    Это абсолютное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и премию «Золотой мяч». Сегодня он солгал снова, оправдав мое отсутствие на церемонии каким-то карантином, для существования которого нет причин.

    Я всегда готов поздравить тех, кто побеждает, ведь спортивный дух и честная игра руководят моей карьерой с самого начала, и я делаю это, потому что никогда не противоставляю себя кому-то.

    Я хочу побеждать для себя и для клуба, за который играю. Я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит. Я не выигрываю, чтобы обогнать кого-то.

    Главная цель моей карьеры – выигрывать национальные и международные титулы в клубах, которые я представляю, и в сборной. Главная цель моей карьеры – быть хорошим примером для тех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Главная цель моей карьеры – вписать свое имя в историю мирового футбола золотыми буквами.

    Я уже сконцентрирован на следующем матче «Манчестер Юнайтед» и на всем, что мы вместе с партнерами по команде и болельщиками можем достичь в этом сезоне.

    А остальное? Остальное – это просто лишнее», – написал Роналду в инстаграме.

    Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча». Он в числе номинантов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    29.11.2021 22:13
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12783

      житель СПб 1 час назад

      На самом деле он - лучший!

      0
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      Рейтинг: +12999

      Hektor 84 1 час назад

      Лучшие уже давно мимо приза проскакивают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18755

      JTherry 1 час назад

      у Роналду работают отличные PR-менеджеры, не чета нашим, великолепно ответили главреду France Football...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3495

      raritet 2 часа назад

      Глубоко продуманно сказанное. Даже не верится , что слова могут принадлежать футболисту. Уважение такому человеку .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2898

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Не верю в объективность вручения этого приза. С каждым годом все больше. И судя по слухам околоприза и реакции номинантов все заранее распределено. Кому нахрен это все надо.

      8
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      ...
      Рейтинг: +8574

      "supermax" > Красногорск_Фан 2 часа назад

      поддерживаю....объективность под сомнением

      4
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      ...
      Рейтинг: +453

      nelez > Красногорск_Фан 1 час назад

      Этот приз уже давно не получает лучший футболист. А получает у кого больше фанатов среди голосуемых спортивных журналистов.
      В 2х1ц выиграл ЛЧ Челси , ла лигу выиграл Реал а получил ЗМ месси , за что? Обосновали-месси в том сезоне забил 50 мячей и стал бомбардиром ла лиги и всей европы. А в этом году Левандовски забил уже 64 мяча , ЛЧ выиграл опять Челси , а получит опять месси. Он забил в ворота МС гол , который ничего не решал , в копе америки его предявляют как бомбардира , а бомбардиром стал не он , по 4 гола забили он , Колумбиец Диас Луис и Перуанец Лападула Джанлука.
      И при этом месси 1 гол забил с пенальти а двое все с игры. По правилам месси в третьем месте в списке.
      Не справедливо

      3
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      Рейтинг: +2898

      Красногорск_Фан > nelez 1 час назад

      Я и не знал столько подробностей. Журналисты тоже голосуют не даром а в обмен на благосклонность в дальнейших интервью. Продажные граждане.

      1
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      Рейтинг: +8574

      "supermax" 2 часа назад

      хорошо сказано

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