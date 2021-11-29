Роналду обвинил во лжи главного редактора France Football

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на заявление главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре.

По словам главреда, цель португальца – выиграть больше «Золотых мячей», чем Лионель Месси.

«Сегодняшний результат объясняет заявление, сделанное Паскалем Ферре на прошлой неделе. По его словам, я признался ему в том, что главная цель моей карьеры – обойти Лионеля Месси по числу «Золотых мячей».

Это ложь. Ферре использовал мое имя, чтобы увеличить собственную узнаваемость и сделать журнал, на который он работает, более заметным. Неприемлемо, что человек, несущий ответственность за вручение столь престижной награды, может врать таким образом.

Это абсолютное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и премию «Золотой мяч». Сегодня он солгал снова, оправдав мое отсутствие на церемонии каким-то карантином, для существования которого нет причин.

Я всегда готов поздравить тех, кто побеждает, ведь спортивный дух и честная игра руководят моей карьерой с самого начала, и я делаю это, потому что никогда не противоставляю себя кому-то.

Я хочу побеждать для себя и для клуба, за который играю. Я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит. Я не выигрываю, чтобы обогнать кого-то.

Главная цель моей карьеры – выигрывать национальные и международные титулы в клубах, которые я представляю, и в сборной. Главная цель моей карьеры – быть хорошим примером для тех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Главная цель моей карьеры – вписать свое имя в историю мирового футбола золотыми буквами.

Я уже сконцентрирован на следующем матче «Манчестер Юнайтед» и на всем, что мы вместе с партнерами по команде и болельщиками можем достичь в этом сезоне.

А остальное? Остальное – это просто лишнее», – написал Роналду в инстаграме.

Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча». Он в числе номинантов