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Роналду обвинил во лжи главного редактора France Football

29 ноября 2021, 22:13
14

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на заявление главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре.

По словам главреда, цель португальца – выиграть больше «Золотых мячей», чем Лионель Месси.

«Сегодняшний результат объясняет заявление, сделанное Паскалем Ферре на прошлой неделе. По его словам, я признался ему в том, что главная цель моей карьеры – обойти Лионеля Месси по числу «Золотых мячей».

Это ложь. Ферре использовал мое имя, чтобы увеличить собственную узнаваемость и сделать журнал, на который он работает, более заметным. Неприемлемо, что человек, несущий ответственность за вручение столь престижной награды, может врать таким образом.

Это абсолютное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и премию «Золотой мяч». Сегодня он солгал снова, оправдав мое отсутствие на церемонии каким-то карантином, для существования которого нет причин.

Я всегда готов поздравить тех, кто побеждает, ведь спортивный дух и честная игра руководят моей карьерой с самого начала, и я делаю это, потому что никогда не противоставляю себя кому-то.

Я хочу побеждать для себя и для клуба, за который играю. Я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит. Я не выигрываю, чтобы обогнать кого-то.

Главная цель моей карьеры – выигрывать национальные и международные титулы в клубах, которые я представляю, и в сборной. Главная цель моей карьеры – быть хорошим примером для тех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Главная цель моей карьеры – вписать свое имя в историю мирового футбола золотыми буквами.

Я уже сконцентрирован на следующем матче «Манчестер Юнайтед» и на всем, что мы вместе с партнерами по команде и болельщиками можем достичь в этом сезоне.

А остальное? Остальное – это просто лишнее», – написал Роналду в инстаграме.

Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча». Он в числе номинантов

Источник: Инстаграм Криштиану Роналду
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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"supermax"
1638213952
хорошо сказано
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Красногорск_Фан
1638214335
Не верю в объективность вручения этого приза. С каждым годом все больше. И судя по слухам околоприза и реакции номинантов все заранее распределено. Кому нахрен это все надо.
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raritet
1638214843
Глубоко продуманно сказанное. Даже не верится , что слова могут принадлежать футболисту. Уважение такому человеку .
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JTherry
1638216418
у Роналду работают отличные PR-менеджеры, не чета нашим, великолепно ответили главреду France Football...
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Hektor 84
1638217361
Лучшие уже давно мимо приза проскакивают.
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житель СПб
1638218336
На самом деле он - лучший!
Ответить
Axe111
1638229110
Великий
Ответить
моэм
1638246668
Ну не мог же этот редактор , как поклонник Месси , отказаться от "удачной" возможности кинуть камень в огород Роналду пользуясь его отсутствием ...редактор конечно поступил низко и подло , но ныне журналисты в большинстве своём подонки , а на редакторах и клейма ставить негде - обыкновенные мрази и обижаться на них глупо , их надо просто не замечать или бить им морды .
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Soccerdealer63
1638293640
Главред - подонок, Рон - стабильно гениален)
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