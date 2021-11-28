Главред France Football Ферре: «Цель Роналду – выиграть больше «Золотых мячей», чем Месси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет опередить Лионеля Месси по количеству «Золотых мячей». Об этом сообщил главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре.

«Цель Роналду – уйти из футбола с большим количеством «Золотых мячей», чем у Месси. Криштиану сам мне говорил об этом.

Владеть «Золотым мячом» – значит быть в истории. Высокая результативность Месси и Роналду выпадает на сентябрь и октябрь, когда происходит голосование. Не думаю, что это совпадение», – сказал Ферре.