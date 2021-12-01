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  • Экс-врач ЦСКА Архангельский: «Смерть Перхуна сильно подкосила Садырина, а окончательно добили 1:6 от «Зенита»

Экс-врач ЦСКА Архангельский: «Смерть Перхуна сильно подкосила Садырина, а окончательно добили 1:6 от «Зенита»

1 декабря 2021, 11:11
11

Олег Архангельский, бывший врач ЦСКА, назвал обстоятельства, ухудшившие здоровье экс-тренера команды Павла Садырина. Он умер 20 лет назад.

«Главврач ЦСКА фактически прикрепил меня к нему. На тренировках я был с командой, а вечерами, ночами на базе – при нeм. Фeдорович звонил на мобильный, просил: «Зайди». Я практически еженощно делал ему обезболивающие уколы, ставил капельницы. Страдал он ужасно.

Конечно, я пытался найти слова сочувствия, подбодрить его, но прекрасно понимал: с этим не живут долго. Вопрос стоял только в том, сколько ему отмерено. Ложь была во спасение.

Евгений Гинер делал для него всe возможное – отправлял в Германию на обследования, лечение. По разговорам наших администраторов, немцы дали ему такую дозу облучения, что на рамках в аэропорту он звенел – сотрудники не могли понять причины. Футбол его держал. Тренировки, игры мобилизовывали. Боюсь, в санатории он просто зациклился бы на постоянной боли и ушeл бы очень быстро. Смерть Сергея Перхуна сильно его подкосила, а окончательно добил разгром в Питере (1:6) от «Зенита», – сказал Архангельский.

  • Суммарно Садырин тренировал ЦСКА 5 лет.
  • С командой он становился чемпионом СССР.
  • В 1992-1994 годах Садырин тренировал сборную России.

«Самый лучший тренер в мире». Болельщики ЦСКА почтили память Садырина по случаю 79-летия со дня его рождения

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (11)
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Вомбат
1638346614
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/soulkitchen/2991659.html#supertop
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Борисыч1
1638346894
И тут повинны бомжи. И с Авроры в Зимний стреляли, и Садырина добили.
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Блямба
1638348440
Очень редко.. , до боли воспоминаний совпадают симпатии.. и сужается круг,и пропадает пелена перед глазами.. И спотыкаясь о кочки "Петровского" брёл Паша,брёл. И по глазам,обращённым к 13-му сектору.. было видно.. прощается.. Удачи вам, любви.. и терпения..
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paracetamol
1638349662
Зенит много кого добил, но вот Садырина зря. Хотя не следовал Паше изменять, может быть!
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Garrincha58
1638355156
один не умный делает свои умозаключентия, а другие тут пытаются сьёрничать, а 1-7 кого-нибудь добило? у маскалей всегда виноват Зенит
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vyacheslavkolxfc
1638362899
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