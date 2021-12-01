Экс-врач ЦСКА Архангельский: «Смерть Перхуна сильно подкосила Садырина, а окончательно добили 1:6 от «Зенита»

Олег Архангельский, бывший врач ЦСКА, назвал обстоятельства, ухудшившие здоровье экс-тренера команды Павла Садырина. Он умер 20 лет назад.

«Главврач ЦСКА фактически прикрепил меня к нему. На тренировках я был с командой, а вечерами, ночами на базе – при нeм. Фeдорович звонил на мобильный, просил: «Зайди». Я практически еженощно делал ему обезболивающие уколы, ставил капельницы. Страдал он ужасно.

Конечно, я пытался найти слова сочувствия, подбодрить его, но прекрасно понимал: с этим не живут долго. Вопрос стоял только в том, сколько ему отмерено. Ложь была во спасение.

Евгений Гинер делал для него всe возможное – отправлял в Германию на обследования, лечение. По разговорам наших администраторов, немцы дали ему такую дозу облучения, что на рамках в аэропорту он звенел – сотрудники не могли понять причины. Футбол его держал. Тренировки, игры мобилизовывали. Боюсь, в санатории он просто зациклился бы на постоянной боли и ушeл бы очень быстро. Смерть Сергея Перхуна сильно его подкосила, а окончательно добил разгром в Питере (1:6) от «Зенита», – сказал Архангельский.

Суммарно Садырин тренировал ЦСКА 5 лет.

С командой он становился чемпионом СССР.

В 1992-1994 годах Садырин тренировал сборную России.

«Самый лучший тренер в мире». Болельщики ЦСКА почтили память Садырина по случаю 79-летия со дня его рождения