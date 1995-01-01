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    Экс-врач ЦСКА Архангельский: «Смерть Перхуна сильно подкосила Садырина, а окончательно добили 1:6 от «Зенита»

    Олег Архангельский, бывший врач ЦСКА, назвал обстоятельства, ухудшившие здоровье экс-тренера команды Павла Садырина. Он умер 20 лет назад.

    «Главврач ЦСКА фактически прикрепил меня к нему. На тренировках я был с командой, а вечерами, ночами на базе – при нeм. Фeдорович звонил на мобильный, просил: «Зайди». Я практически еженощно делал ему обезболивающие уколы, ставил капельницы. Страдал он ужасно.

    Конечно, я пытался найти слова сочувствия, подбодрить его, но прекрасно понимал: с этим не живут долго. Вопрос стоял только в том, сколько ему отмерено. Ложь была во спасение.

    Евгений Гинер делал для него всe возможное – отправлял в Германию на обследования, лечение. По разговорам наших администраторов, немцы дали ему такую дозу облучения, что на рамках в аэропорту он звенел – сотрудники не могли понять причины. Футбол его держал. Тренировки, игры мобилизовывали. Боюсь, в санатории он просто зациклился бы на постоянной боли и ушeл бы очень быстро. Смерть Сергея Перхуна сильно его подкосила, а окончательно добил разгром в Питере (1:6) от «Зенита», – сказал Архангельский.

    • Суммарно Садырин тренировал ЦСКА 5 лет.
    • С командой он становился чемпионом СССР.
    • В 1992-1994 годах Садырин тренировал сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8628

      Alekxei Z. 5 минут назад

      Помяните человека и тренера , но не стоит всякие гипотезы выдвигать.
      Ну есть же что-то святое.

      0
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      Рейтинг: +15193

      Garrincha58 35 минут назад

      один не умный делает свои умозаключентия, а другие тут пытаются сьёрничать, а 1-7 кого-нибудь добило? у маскалей всегда виноват Зенит

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      Рейтинг: +14746

      paracetamol 2 часа назад

      Зенит много кого добил, но вот Садырина зря. Хотя не следовал Паше изменять, может быть!

      0
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      Рейтинг: +2680

      Блямба 2 часа назад

      Очень редко.. ,
      до боли воспоминаний совпадают симпатии..
      и сужается круг,и пропадает пелена перед глазами..
      И спотыкаясь о кочки "Петровского" брёл Паша,брёл.
      И по глазам,обращённым к 13-му сектору.. было видно..
      прощается..
      Удачи вам,
      любви..
      и терпения..

      1
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      Рейтинг: +596

      Борисыч1 2 часа назад

      И тут повинны бомжи. И с Авроры в Зимний стреляли, и Садырина добили.

      0
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      Рейтинг: +2680

      Блямба > Борисыч1 2 часа назад

      Вы -не Борисыч..
      другого знал.
      Мэй би-ирония?(

      0
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      Рейтинг: +596

      Борисыч1 > Блямба 2 часа назад

      да я это. просто смайлик забыл. такая мрачная шутка.

      1
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      Рейтинг: +14

      da4nik21 > Борисыч1 1 час назад

      Думаю не Зенит виноват, а игроки ЦСКА, которые проиграли с таким счётом ((

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      Рейтинг: +596

      Борисыч1 > da4nik21 1 час назад

      Если серьёзно, то как человек, переживший много смертей, в том числе жену с меланомой, имею мнение, что рак вАЩЕ неизвестен и непредсказуем. Например, моя покойная жена и Солженицын имели одинаковую меланому, что не помешало Солженицыну прожить не один десяток лет. Прочитайте его книгу Раковый корпус.

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      Рейтинг: +10546

      Вомбат 2 часа назад

      https://www.sports.ru/tribuna/blogs/soulkitchen/2991659.html#supertop

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