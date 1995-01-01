«Самый лучший тренер в мире». Болельщики ЦСКА почтили память Садырина по случаю 79-летия со дня его рождения

Присоединяюсь,вечная память....
Бывшему тренеру ЦСКА Павлу Садырину сегодня, 18 сентября, могло бы исполниться 79 лет. Болельщики москвичей посетили могилу тренера.
«Сегодня наши болельщики посетили могилу Павла Садырина, возложили цветы и повязали шарф, отдав дань памяти легендарному тренеру
Самый лучший тренер в мире – Павел Фeдорыч Садырин!» – написал ЦСКА.
- Суммарно Садырин тренировал ЦСКА 5 лет.
- С командой он становился чемпионом СССР.
- В 1992-1994 годах Садырин тренировал сборную России.