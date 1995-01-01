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    «Самый лучший тренер в мире». Болельщики ЦСКА почтили память Садырина по случаю 79-летия со дня его рождения

    Бывшему тренеру ЦСКА Павлу Садырину сегодня, 18 сентября, могло бы исполниться 79 лет. Болельщики москвичей посетили могилу тренера.

    «Сегодня наши болельщики посетили могилу Павла Садырина, возложили цветы и повязали шарф, отдав дань памяти легендарному тренеру

    Самый лучший тренер в мире – Павел Фeдорыч Садырин!» – написал ЦСКА.

    • Суммарно Садырин тренировал ЦСКА 5 лет.
    • С командой он становился чемпионом СССР.
    • В 1992-1994 годах Садырин тренировал сборную России.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3555

      _Marqella_ 21 минуту назад

      Присоединяюсь,вечная память....

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      Рейтинг: +443

      Sancho010365 2 часа назад

      Садырина всегда вспоминаю хорошо. Лично меня удивил хорошим, тому и запомнился. Такого сильного ЦСКА 1990 уже никогда не было. Значит умел работать в людьми, сильный был человек в России, вечная память.

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      Рейтинг: +465

      OOOVVV. > Sancho010365 56 секунд назад

      Да, тренер был, как говорят, от Бога, в такие лихие времена умел найти подход к игрокам и дал команде стать лидером в России. Вечная память ему и безмерное УВАЖЕНИЕ.

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