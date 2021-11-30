Газизов – о работе в «Спартаке»: «Я был на первом месте и знал, что нужно делать, но у меня забрали полномочия»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился воспоминаниями о периоде работы в «Спартаке».

– Скучаете по «Спартаку»?

– Ну... Там драйв был! Другая работа... Это сложно.

– Лично для вас или в целом?

– А что сложного для меня? Я был на первом месте и знал, что нужно делать. Я многое поменял.

– Почему не получилось?

– Не сошлись характерами, так скажу. Меня же не назначили, а уговаривали прийти в «Спартак». И так, и так. Я долго не хотел соглашаться.

Я выбивал определенные условия и хотел понять: что я смогу делать? И когда встал вопрос о том, что у меня забирают полномочия – всe. На этом закончились все наши дальнейшие движения.

– Полномочия забрал сам Федун, или это были знаменитые подковерные «спартаковские» игры?

– Слушайте... Там есть один шеф – вот и все. Он сказал, а кто ему подсказал – другой вопрос. В «Спартаке» есть первое лицо – Леонид Арнольдович, он все решает в клубе. А кто ему подсказывает...

– Спустя какое время у вас забрали полномочия в «Спартаке»?

– Это потихонечку пошло все. Когда «Спартак» был внизу, а потом вышел на первое место, все стали называть это случайностью. Так легко все, оказывается!

Я не мог не согласиться на такой вызов. Если я приверженец модели, что человек должен прогрессировать, а потом сам это не делаю... Я показал всем футболистам и специалистам: я же это делал!

– Нет ощущения, что не получилось в «Спартаке»?

– Нет. Это огромный опыт, знакомство с огромным количеством болельщиков, околофутбольных людей, фанатов. Это большая дорога была для меня. Я за пять месяцев экстерном прошел года три-четыре.

– У болельщиков «Спартака» были большие ожидания, связанные с вашим назначением. Это такая – простите, болельщики «Спартака», – не самая благодарная публика: сегодня тебя любят, а завтра ненавидят. Но очень многие ветераны болельщицкого движения о вашем уходе сожалели и винили все мы знаем, какую женщину.

– Я был благодарен им. Я встречался с лидерами всех фанатских движений, с большими болельщиками. Я благодарен, что они потратили на меня время, чтобы поговорить со мной. Я многому научился у них. Поверьте, это делает меня сильнее.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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