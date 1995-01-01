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    Газизов – о работе в «Спартаке»: «Я был на первом месте и знал, что нужно делать, но у меня забрали полномочия»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился воспоминаниями о периоде работы в «Спартаке».

    – Скучаете по «Спартаку»?

    – Ну... Там драйв был! Другая работа... Это сложно.

    – Лично для вас или в целом?

    – А что сложного для меня? Я был на первом месте и знал, что нужно делать. Я многое поменял.

    – Почему не получилось?

    – Не сошлись характерами, так скажу. Меня же не назначили, а уговаривали прийти в «Спартак». И так, и так. Я долго не хотел соглашаться.

    Я выбивал определенные условия и хотел понять: что я смогу делать? И когда встал вопрос о том, что у меня забирают полномочия – всe. На этом закончились все наши дальнейшие движения.

    – Полномочия забрал сам Федун, или это были знаменитые подковерные «спартаковские» игры?

    – Слушайте... Там есть один шеф – вот и все. Он сказал, а кто ему подсказал – другой вопрос. В «Спартаке» есть первое лицо – Леонид Арнольдович, он все решает в клубе. А кто ему подсказывает...

    – Спустя какое время у вас забрали полномочия в «Спартаке»?

    – Это потихонечку пошло все. Когда «Спартак» был внизу, а потом вышел на первое место, все стали называть это случайностью. Так легко все, оказывается!

    Я не мог не согласиться на такой вызов. Если я приверженец модели, что человек должен прогрессировать, а потом сам это не делаю... Я показал всем футболистам и специалистам: я же это делал!

    – Нет ощущения, что не получилось в «Спартаке»?

    – Нет. Это огромный опыт, знакомство с огромным количеством болельщиков, околофутбольных людей, фанатов. Это большая дорога была для меня. Я за пять месяцев экстерном прошел года три-четыре.

    – У болельщиков «Спартака» были большие ожидания, связанные с вашим назначением. Это такая – простите, болельщики «Спартака», – не самая благодарная публика: сегодня тебя любят, а завтра ненавидят. Но очень многие ветераны болельщицкого движения о вашем уходе сожалели и винили все мы знаем, какую женщину.

    – Я был благодарен им. Я встречался с лидерами всех фанатских движений, с большими болельщиками. Я благодарен, что они потратили на меня время, чтобы поговорить со мной. Я многому научился у них. Поверьте, это делает меня сильнее.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17781

      derrik2000 47 минут назад

      Я понял одно: теперь Агаларова будет особенно изощрённо впаривать москвичам и Газпрому.
      Теперь уж никто не отвертится, если клюнет...
      ))))))))))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3957

      R_a_i_n 1 час назад

      А еще ты свои мутные схемы мутил с контрактами.

      1
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      Рейтинг: +4853

      Semenycch 1 час назад

      После того, как этот персонаж проявил себя как свинья и стал говорить о себе, как о свинье, отношусь к нему с презрением. Человеческое достоинство нужно сохранять даже и среди свиней!

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