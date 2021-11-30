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  • Газизов – о работе в «Спартаке»: «Я был на первом месте и знал, что нужно делать, но у меня забрали полномочия»

Газизов – о работе в «Спартаке»: «Я был на первом месте и знал, что нужно делать, но у меня забрали полномочия»

30 ноября 2021, 18:41
10

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился воспоминаниями о периоде работы в «Спартаке».

– Скучаете по «Спартаку»?

– Ну... Там драйв был! Другая работа... Это сложно.

– Лично для вас или в целом?

– А что сложного для меня? Я был на первом месте и знал, что нужно делать. Я многое поменял.

– Почему не получилось?

– Не сошлись характерами, так скажу. Меня же не назначили, а уговаривали прийти в «Спартак». И так, и так. Я долго не хотел соглашаться.

Я выбивал определенные условия и хотел понять: что я смогу делать? И когда встал вопрос о том, что у меня забирают полномочия – всe. На этом закончились все наши дальнейшие движения.

– Полномочия забрал сам Федун, или это были знаменитые подковерные «спартаковские» игры?

– Слушайте... Там есть один шеф – вот и все. Он сказал, а кто ему подсказал – другой вопрос. В «Спартаке» есть первое лицо – Леонид Арнольдович, он все решает в клубе. А кто ему подсказывает...

– Спустя какое время у вас забрали полномочия в «Спартаке»?

– Это потихонечку пошло все. Когда «Спартак» был внизу, а потом вышел на первое место, все стали называть это случайностью. Так легко все, оказывается!

Я не мог не согласиться на такой вызов. Если я приверженец модели, что человек должен прогрессировать, а потом сам это не делаю... Я показал всем футболистам и специалистам: я же это делал!

– Нет ощущения, что не получилось в «Спартаке»?

– Нет. Это огромный опыт, знакомство с огромным количеством болельщиков, околофутбольных людей, фанатов. Это большая дорога была для меня. Я за пять месяцев экстерном прошел года три-четыре.

– У болельщиков «Спартака» были большие ожидания, связанные с вашим назначением. Это такая – простите, болельщики «Спартака», – не самая благодарная публика: сегодня тебя любят, а завтра ненавидят. Но очень многие ветераны болельщицкого движения о вашем уходе сожалели и винили все мы знаем, какую женщину.

– Я был благодарен им. Я встречался с лидерами всех фанатских движений, с большими болельщиками. Я благодарен, что они потратили на меня время, чтобы поговорить со мной. Я многому научился у них. Поверьте, это делает меня сильнее.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1638287656
А еще ты свои мутные схемы мутил с контрактами.
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derrik2000
1638288595
Я понял одно: теперь Агаларова будет особенно изощрённо впаривать москвичам и Газпрому. Теперь уж никто не отвертится, если клюнет... ))))))))))))
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Сильвербой
1638293316
Ты привёл Кокорина и Урунова! Тебя не то что полномочий надо было лишить, тебя за яйца надо было повесить!
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piligrim1986
1638293357
мля, святой человек оказывается))))))
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JTherry
1638293364
"Когда «Спартак» был внизу, а потом вышел на первое место, все стали называть это случайностью..." Газик-трепло, спустя год, приписывает себе (не Тедеско, которого собирался уволить), что Спартак был на первом месте... а трансферы Коко и Урун-Цума, от которых с трудом избавились? а необходимые трансферы, спущенные на тормозах по незнанию языков с твоим друганом из днища, и как тебя Райола послал нах не забыл? а скоммунизденные при увольнении 80 лимонов, а еще собирался присвоить себе еще 300 лимонов (да не дали)? молчал бы лучше, как "экстерном прошел 3-4 года", "медовый" мошенник... хорошо, что выперли тебя из Спартака, быстро раскусили...
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Garrincha58
1638297210
кто такой Газик и что он добился в РПЛ почему его так много везде сидел бы тихо за умного сошёл бы
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Hektor 84
1638303250
Башкир иди нах! 2 место заслуга Тедеско, его помощников и футболистов! А ты и кого ты привел говнище!
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maygli
1638316255
Урункоко, большой говорун.
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