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    «Не поят и не кормят, даже воды не дают». Двоих фанатов ЦСКА оставили в ОВД до 30 ноября

    Юлия, сеста задержанного после матча с «Зенитом» (0:2) фаната ЦСКА, рассказала, что брата и его друга оставили в СИЗО до 30 ноября.

    «Моего брата и друга оставили до завтра в ОВД. Не совсем понятно, на каком основании. Друг брата — специальный субъект, член избирательной комиссии, это на что-то влияет. Брату разрешили позвонить, их там не поят и не кормят, даже воды не дают. Сейчас поеду к ним, везу еду и воду.

    Это что-то невероятное! Мне кажется, они единственные, кого вообще оставили. Говорят, что завтра будет суд, но во сколько, будет ли вообще — непонятно. Суммарно их держат уже около 16 часов. Сейчас буду звонить адвокату, но думали, что сегодня уже выпустят», — сообщила Юлия.

    • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
    • Всего силовики забрали 408 человек.

    Сестра фаната ЦСКА: «Брата держали на стадионе до пяти часов утра. Связи с ним нет»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4802

      Semenycch 9 минут назад

      Полиция это не санаторий!

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      Рейтинг: +4291

      алдан2014 18 минут назад

      А что когда то поили-кормили?странные мечты

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      Рейтинг: +2187

      acor94 23 минуты назад

      А на каком основании преступников должны поить и кормить???

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