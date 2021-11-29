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  • «Не поят и не кормят, даже воды не дают». Двоих фанатов ЦСКА оставили в ОВД до 30 ноября

«Не поят и не кормят, даже воды не дают». Двоих фанатов ЦСКА оставили в ОВД до 30 ноября

29 ноября 2021, 14:59
8

Юлия, сеста задержанного после матча с «Зенитом» (0:2) фаната ЦСКА, рассказала, что брата и его друга оставили в СИЗО до 30 ноября.

«Моего брата и друга оставили до завтра в ОВД. Не совсем понятно, на каком основании. Друг брата — специальный субъект, член избирательной комиссии, это на что-то влияет. Брату разрешили позвонить, их там не поят и не кормят, даже воды не дают. Сейчас поеду к ним, везу еду и воду.

Это что-то невероятное! Мне кажется, они единственные, кого вообще оставили. Говорят, что завтра будет суд, но во сколько, будет ли вообще — непонятно. Суммарно их держат уже около 16 часов. Сейчас буду звонить адвокату, но думали, что сегодня уже выпустят», — сообщила Юлия.

  • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
  • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
  • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
  • Всего силовики забрали 408 человек.

Сестра фаната ЦСКА: «Брата держали на стадионе до пяти часов утра. Связи с ним нет»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (8)
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acor94
1638187271
А на каком основании преступников должны поить и кормить???
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алдан2014
1638187526
А что когда то поили-кормили?странные мечты
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Niko
1638188920
правильно что не хожу на футбол уже несколько лет. Мат перемат, петарды и как органы как обычно кого поймали того судить. Доказательства? не, не слышали
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Добрый Бобер
1638191561
Борьба ментов против людей...
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житель СПб
1638205504
Девушка Юлия активно зарабатывает популярность, давая многочисленные интервью... Адвокату надо звонить раньше, чем через 16 часов! И вообще надо иметь семейного адвоката. А задерживают, видимо, потому, что планируют 15 суток дать...
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