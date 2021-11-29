«Не поят и не кормят, даже воды не дают». Двоих фанатов ЦСКА оставили в ОВД до 30 ноября

Юлия, сеста задержанного после матча с «Зенитом» (0:2) фаната ЦСКА, рассказала, что брата и его друга оставили в СИЗО до 30 ноября.

«Моего брата и друга оставили до завтра в ОВД. Не совсем понятно, на каком основании. Друг брата — специальный субъект, член избирательной комиссии, это на что-то влияет. Брату разрешили позвонить, их там не поят и не кормят, даже воды не дают. Сейчас поеду к ним, везу еду и воду.

Это что-то невероятное! Мне кажется, они единственные, кого вообще оставили. Говорят, что завтра будет суд, но во сколько, будет ли вообще — непонятно. Суммарно их держат уже около 16 часов. Сейчас буду звонить адвокату, но думали, что сегодня уже выпустят», — сообщила Юлия.

В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.

После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.

Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

Всего силовики забрали 408 человек.

Сестра фаната ЦСКА: «Брата держали на стадионе до пяти часов утра. Связи с ним нет»