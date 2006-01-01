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    Сестра фаната ЦСКА: «Брата держали на стадионе до пяти часов утра. Связи с ним нет»

    Юлия, сеста задержанного после матча с «Зенитом» (0:2) фаната ЦСКА, рассказала, что ее брат до сих пор находится в ОВД.

    «Мой брат Андрей и ещe как минимум два человека, которых я знаю, находятся в ОВД. Говорят, что будет суд, возможно, даже не сегодня. Как я поняла, ночью были составлены протоколы по правонарушениям, видимо, всем вменили разные статьи.

    Брату вменяют статью 20.31 часть 3 — пиротехнические устройства. За такое грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток. Но я точно знаю, что он этого не делал. Сомневаюсь, что сотрудники вообще что-то смотрели, читала, якобы ничего не работало.

    Мой брат пошeл на футбол с другом, они 12 лет болеют за ЦСКА, всегда ходят на матчи. Никогда никаких нарушений не было. Где-то часов до пяти утра брат был на связи, потому что их держали на стадионе в комнате полиции, телефоны не забирали.

    Там было порядка 45 человек, потом часть отпустили, а оставшихся отвезли в разные ОВД. Связи сейчас нет никакой, видимо, телефоны забрали. О вменяемой статье брат мне успел сообщить.

    Брат с другом очень тихие и спокойные, видимо, особо права не качали и получилось так. Мой брат вообще юрист, никогда ничего не нарушал. Где-то к утру сказали, что будет суд, и отвезли в ОВД.

    Ощущение, что в отделении оставляют тех, на кого успели составить протокол. А у некоторых взяли пальцы и отпустили. Если есть протокол, то, как я поняла, они не могут просто его порвать», – рассказала Юлия.

    • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
    • Всего силовики забрали 408 человек.

    Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +473

      jek718875 1 минуту назад

      Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

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      Рейтинг: +23024

      vladimir-7 1 час назад

      Вот пусть полиция и представит доказательства по правонарушениям и подать встречный иск о незаконном задержании.

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      Рейтинг: +1974

      Enter2006 > vladimir-7 51 минуту назад

      В нашей стране, уже по сути ставшей КНДР-2 "подать встречный иск о незаконном задержании?" - хахаха! )))

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      Рейтинг: +5902

      mamba9090909 > vladimir-7 43 минуты назад

      Правильно, пусть полиция предоставит доказательства. Самому ничего делать не надо, кроме как требовать доказательства. Подать встречный иск о незаконном задержании, значит надо иметь доказательства о незаконном задержании, что ОЧЕНЬ проблематично.

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      Рейтинг: +5902

      mamba9090909 > Enter2006 42 минуты назад

      хахаха - это у вас, в детском саду.

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      Рейтинг: +1974

      Enter2006 > mamba9090909 40 минут назад

      Ну попробуйте подать встречный иск о незаконном задержании. Возможно у вас в детском саду только и удовлетворят, а я живу в реалиях нашей жизни.

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      Рейтинг: +5902

      mamba9090909 > Enter2006 26 минут назад

      Ещё раз, для непонятливых. Чтобы подать встречный иск, надо иметь веские, неопровержимые доказательства. Если человек был на стадионе, в секторе из которого бросали файера, то доказать, что ты не бросал, почти невозможно. Поэтому проще требовать доказательств от обвинения, что ты бросал.

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      Рейтинг: +1974

      Enter2006 > mamba9090909 22 минуты назад

      Ещё раз, для непонятливых. Перечитайте мой пост, на что было "хахаха". Я как раз и пишу, что удовлетворение иска о незаконном задержании = на 99,99% ничтожно.

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      Рейтинг: +5902

      mamba9090909 > Enter2006 9 минут назад

      Ну что ж такой тугодум! Да у тебя просто не примут иск без веских доказательств, ни у нас в стране, ни в КНДР, ни в какой другой. Поэтому подавать его, просто так, не стоит. А вот требовать неопровержимых доказательств своей вины и не соглашаться без них на обвинения, это реально.

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      Рейтинг: +23024

      vladimir-7 > mamba9090909 9 минут назад

      Там доказательства задержания 408 человек очевидны и сами они опубликовали, а всех людей держали и не выпускали с трибуны.

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      Рейтинг: +5902

      mamba9090909 > vladimir-7 8 минут назад

      А доказательства вины задержанных?

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      Рейтинг: +1974

      Enter2006 > mamba9090909 4 минуты назад

      Я не понимаю, с тобой всё нормально? В третий раз призываю прочитать мой пост. Не пост vladimir-7, а мой, на который ты ответил что "хахаха - это у вас, в детском саду". Где я там написал хоть слово о доказательствах своей вины? Я посмеялся только в части: "подать встречный иск о незаконном задержании". Вроде и ты понимаешь что перспектива такого иска почти нулевая. О чём ты со мной споришь я никак не пойму тогда? Ты или читать не умеешь или тупой или одно из двух.

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