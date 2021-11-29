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  • Сестра фаната ЦСКА: «Брата держали на стадионе до пяти часов утра. Связи с ним нет»

Сестра фаната ЦСКА: «Брата держали на стадионе до пяти часов утра. Связи с ним нет»

29 ноября 2021, 13:59
21

Юлия, сестра задержанного после матча с «Зенитом» (0:2) фаната ЦСКА, рассказала, что ее брат до сих пор находится в ОВД.

«Мой брат Андрей и ещe как минимум два человека, которых я знаю, находятся в ОВД. Говорят, что будет суд, возможно, даже не сегодня. Как я поняла, ночью были составлены протоколы по правонарушениям, видимо, всем вменили разные статьи.

Брату вменяют статью 20.31 часть 3 — пиротехнические устройства. За такое грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток. Но я точно знаю, что он этого не делал. Сомневаюсь, что сотрудники вообще что-то смотрели, читала, якобы ничего не работало.

Мой брат пошeл на футбол с другом, они 12 лет болеют за ЦСКА, всегда ходят на матчи. Никогда никаких нарушений не было. Где-то часов до пяти утра брат был на связи, потому что их держали на стадионе в комнате полиции, телефоны не забирали.

Там было порядка 45 человек, потом часть отпустили, а оставшихся отвезли в разные ОВД. Связи сейчас нет никакой, видимо, телефоны забрали. О вменяемой статье брат мне успел сообщить.

Брат с другом очень тихие и спокойные, видимо, особо права не качали и получилось так. Мой брат вообще юрист, никогда ничего не нарушал. Где-то к утру сказали, что будет суд, и отвезли в ОВД.

Ощущение, что в отделении оставляют тех, на кого успели составить протокол. А у некоторых взяли пальцы и отпустили. Если есть протокол, то, как я поняла, они не могут просто его порвать», – рассказала Юлия.

  • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
  • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
  • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
  • Всего силовики забрали 408 человек.

Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (21)
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vladimir-7
1638184908
Вот пусть полиция и представит доказательства по правонарушениям и подать встречный иск о незаконном задержании.
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jek718875
1638188526
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
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Vitaga
1638194761
то ли еще будет.... любые попытки консолидации - без разницы по каким причинам - политическим или спортивным - жестко пресекаются. народ должен быть разобщен и послушен.
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житель СПб
1638205259
Не похоже на истину - при всем сочувствии к девушке... Насколько понимаю, задержка была вызвана действиями по распознаванию лиц. Тех, кого установили - их и задержали окончательно, и протоколы оформили. Всех остальных долго держали именно в связи с процессом по установке виновных. Никто не станет в этой ситуации оформлять протоколы на тех, на кого нет никаких данных.
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