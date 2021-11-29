У полузащитника «Рубина» Костюкова перелом ноги

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарии по поводу травмы полузащитника Михаила Костюкова.
– Страшная травма Костюкова. Какая информация есть на данный момент?
– Точно перелом. Сейчас вопрос в том, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора смотрят и принимаем решение, где делать операцию.
- Костюков травмировался во время воскресного матча с «Динамо» (2:3).
- В текущем сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 играх.
Источник: «Спорт-Экспресс»