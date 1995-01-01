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    У полузащитника «Рубина» Костюкова перелом ноги

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарии по поводу травмы полузащитника Михаила Костюкова.

    – Страшная травма Костюкова. Какая информация есть на данный момент?

    – Точно перелом. Сейчас вопрос в том, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора смотрят и принимаем решение, где делать операцию.

    • Костюков травмировался во время воскресного матча с «Динамо» (2:3).
    • В текущем сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +91656

      zigbert 3 минуты назад

      Никогда не увидишь этого игрока равнодушным. Отдается игре полностью. Здоровья Михаил!

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      Рейтинг: +4798

      Semenycch 1 час назад

      Я не смотрел матч. Считаю, что весь РФС и каждый рефери в меру своих сил должен бороться с травматизмом в футболе. Полностью травматизм не убрать, это контактная игра, но уменьшать надо. Короче говоря, если в такой травме виноват игрок Динамо, этот игрок должен очень сильно пожалеть!

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