У полузащитника «Рубина» Костюкова перелом ноги

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарии по поводу травмы полузащитника Михаила Костюкова.

– Страшная травма Костюкова. Какая информация есть на данный момент?

– Точно перелом. Сейчас вопрос в том, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора смотрят и принимаем решение, где делать операцию.