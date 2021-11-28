Глушаков: «В «Химках» есть задержки по зарплате. Они есть и в Европе»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подтвердил, что в клубе есть долги по зарплате. Однако он не считает их критичными.

– Есть ли задержки по зарплате?

– Я бы не сказал, что такие большие, существенные и глобальные, о которых пишут. Думаю, в других клубах еще больше есть задержки, и в Европе они есть.

– Есть ли в «Спартаке» и «Зените»?

– Не знаю, там мечты сбываются.