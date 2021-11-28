Глушаков: «В «Химках» есть задержки по зарплате. Они есть и в Европе»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подтвердил, что в клубе есть долги по зарплате. Однако он не считает их критичными.
– Есть ли задержки по зарплате?
– Я бы не сказал, что такие большие, существенные и глобальные, о которых пишут. Думаю, в других клубах еще больше есть задержки, и в Европе они есть.
– Есть ли в «Спартаке» и «Зените»?
– Не знаю, там мечты сбываются.
- «Химки» идут в зоне переходных матчей.
- У команды в 16 матчах РПЛ 2 победы.
- Следующий соперник – «Арсенал» (5 декабря).
Источник: «Спорт-Экспресс»