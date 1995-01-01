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    ЭСК признала, что Сухой ошибся, назначив пенальти на Игнатове в матче «Краснодар» – «Спартак»

    ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 45-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока «Краснодара» Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока «Спартака» Михаила Игнатова.

    Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон.

    В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока.

    Комиссия также не ожидает в данной ситуации вмешательства VAR, поскольку тактическая камера дает четкое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систему», – сообщает пресс-служба РФС.

    • В перерыве тренеры «Краснодара» обматерили Сухого за эпизод с пенальти.
    • «Краснодар» во 2-м тайме тоже получил право на пенальти.
    • Кубанский клуб победил со счетом 2:1.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6424

      Томик 34 секунды назад

      Да и вообще, когда уже деньги закончатся, ****.? Достала уже эта медиа атака на "Спартак". Вчера выиграли у "Наполи" и что мы видим сегодня? "Тиль не вернется в Спартак", "Ошибка Сухого", "Арабские инвесторы отказались покупать Спартак".. И это я ещё Кузьмича обсоса не смотрел с Мишаней. Обосритесь там...Сухой свистел в одну сторону после перерыва. Где разбор пенальти в ворота "Спартака"? ЭСК сраное??? Вот где смех. Ничего ничего, подавитесь сами экскрементами своими, организаторы этого всего.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6424

      Томик 8 минут назад

      Этой сраной эск дай волю, они и пенальти в ворота Наполи отменят.

      0
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      Рейтинг: +3663

      R_a_i_n 1 час назад

      это та эск, которая Мозесу на фотошопе мяч рисовала?? ааа... ну ясно...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2523

      Блямба 1 час назад

      Игнатов прижимал руку Петрова к груди, не в силах словами высказать свои чувства.
      А они-"пенальти не было"..
      Так у нас совсем бесчувственный футбол начнётся..

      5
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      Рейтинг: +1278

      моэм 1 час назад

      Петров явно проиграл позицию , с помощью руки , которая была как шлагбаум на груди , оттолкнулся и нырнул в ноги , а рукой завалил Игнатова на себя...и где эти уроды усмотрели ляп Сухуго ?...ЭСК - просто волки позорные!!!

      5
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      Рейтинг: +54516

      portero > моэм 1 час назад

      А я вижу что Игнатов держит руку Петрова и заааливается сам....
      А твоё виденье, для меня фантазии.

      1
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      Рейтинг: +10258

      Fusballer > portero 56 минут назад

      Нагло ударил лицом в кулак.

      0
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      Рейтинг: +6424

      Томик > portero 7 минут назад

      Делать ему нехер. Игнатов прошел уже его, зачем ему падать?

      0
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      Рейтинг: +42

      Беспонтий 2 часа назад

      ложка дёгтя во вчерашнюю бочку мёда не повредит
      вакханалия после исторической победы не может не заставить
      оглядываться назад

      3
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      Рейтинг: +11556

      NewLife 2 часа назад

      Большинство решений ЭСК это позор, не имеющий ничего общего с правилами футбола. Давно пора разогнать эту тусовку хейтеров Спартака и назначить туда иностранных судей, не подвластных Газпрому.

      5
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      ...
      Рейтинг: +4800

      Павелий > NewLife 2 часа назад

      После того, как они подтвердили, что их решение по пенальти было основано на фотошопе футболки Мозеса, ЭСК полностью себя опозорил и дискретизировал.

      5
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      Рейтинг: +4800

      Павелий > Павелий 1 час назад

      * дискредетировал =))) Профдеформация =)))

      0
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      Рейтинг: +2523

      Блямба > Павелий 1 час назад

      ДискредИтировал

      опять двойка((

      5
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      Рейтинг: +8533

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Надо просто признать , что Сухой очень слабый арбитр.
      После игр в Европе Спартака и Зенита надо признать , что ошибаются многие.

      4
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      Рейтинг: +55

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 2 часа назад

      Газпром хватит вбросы закидывать))))

      3
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