Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЭСК признала, что Сухой ошибся, назначив пенальти на Игнатове в матче «Краснодар» – «Спартак»

ЭСК признала, что Сухой ошибся, назначив пенальти на Игнатове в матче «Краснодар» – «Спартак»

25 ноября 2021, 14:16
47

ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока «Краснодара» Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока «Спартака» Михаила Игнатова.

Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон.

В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока.

Комиссия также не ожидает в данной ситуации вмешательства VAR, поскольку тактическая камера дает четкое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систему», – сообщает пресс-служба РФС.

  • В перерыве тренеры «Краснодара» обматерили Сухого за эпизод с пенальти.
  • «Краснодар» во 2-м тайме тоже получил право на пенальти.
  • Кубанский клуб победил со счетом 2:1.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Петров Сергей Игнатов Михаил Сухой Алексей
Комментарии (47)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1637840794
Большинство решений ЭСК это позор, не имеющий ничего общего с правилами футбола. Давно пора разогнать эту тусовку хейтеров Спартака и назначить туда иностранных судей, не подвластных Газпрому.
Ответить
Беспонтий
1637841716
ложка дёгтя во вчерашнюю бочку мёда не повредит вакханалия после исторической победы не может не заставить оглядываться назад
Ответить
моэм
1637842371
Петров явно проиграл позицию , с помощью руки , которая была как шлагбаум на груди , оттолкнулся и нырнул в ноги , а рукой завалил Игнатова на себя...и где эти уроды усмотрели ляп Сухуго ?...ЭСК - просто волки позорные!!!
Ответить
Блямба
1637842880
Игнатов прижимал руку Петрова к груди, не в силах словами высказать свои чувства. А они-"пенальти не было".. Так у нас совсем бесчувственный футбол начнётся..
Ответить
R_a_i_n
1637845463
это та эск, которая Мозесу на фотошопе мяч рисовала?? ааа... ну ясно...
Ответить
Томик
1637849303
Да и вообще, когда уже деньги закончатся, ****.? Достала уже эта медиа атака на "Спартак". Вчера выиграли у "Наполи" и что мы видим сегодня? "Тиль не вернется в Спартак", "Ошибка Сухого", "Арабские инвесторы отказались покупать Спартак".. И это я ещё Кузьмича обсоса не смотрел с Мишаней. Обосритесь там...Сухой свистел в одну сторону после перерыва. Где разбор пенальти в ворота "Спартака"? ЭСК сраное??? Вот где смех. Ничего ничего, подавитесь сами экскрементами своими, организаторы этого всего.
Ответить
moskowcity-petrv
1637850692
Нахрен этот вар нужен если постоянно все ошибаются
Ответить
владимир миронов
1637855107
Каждый год Краснодар лишают очков за надуманные нарушения. Это когда-нибудь кончится? Кто-нибудь понес наказания за эти фокусы?
Ответить
paracetamol
1637856638
Не часто ли наши свистуны "ошибаются" в пользу команд из Морквабада? А Сухой - первый в их рядах, никак не намокнет, несмотря на регулярные дисквы.
Ответить
Ганнибал Лектор
1637858951
Местные сектанты все равно уверены, что это Зенит тащат судьи. Шизофреники, что с них взять
Ответить
Главные новости
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
9
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
9
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
14
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
11
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+