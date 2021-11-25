ЭСК признала, что Сухой ошибся, назначив пенальти на Игнатове в матче «Краснодар» – «Спартак»

ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока «Краснодара» Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока «Спартака» Михаила Игнатова.

Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон.

В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока.

Комиссия также не ожидает в данной ситуации вмешательства VAR, поскольку тактическая камера дает четкое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систему», – сообщает пресс-служба РФС.