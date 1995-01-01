ЭСК признала, что Сухой ошибся, назначив пенальти на Игнатове в матче «Краснодар» – «Спартак»

Да и вообще, когда уже деньги закончатся, ****.? Достала уже эта медиа атака на "Спартак". Вчера выиграли у "Наполи" и что мы видим сегодня? "Тиль не вернется в Спартак", "Ошибка Сухого", "Арабские инвесторы отказались покупать Спартак".. И это я ещё Кузьмича обсоса не смотрел с Мишаней. Обосритесь там...Сухой свистел в одну сторону после перерыва. Где разбор пенальти в ворота "Спартака"? ЭСК сраное??? Вот где смех. Ничего ничего, подавитесь сами экскрементами своими, организаторы этого всего.
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 45-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока «Краснодара» Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока «Спартака» Михаила Игнатова.
Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон.
В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока.
Комиссия также не ожидает в данной ситуации вмешательства VAR, поскольку тактическая камера дает четкое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систему», – сообщает пресс-служба РФС.
- В перерыве тренеры «Краснодара» обматерили Сухого за эпизод с пенальти.
- «Краснодар» во 2-м тайме тоже получил право на пенальти.
- Кубанский клуб победил со счетом 2:1.