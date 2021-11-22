«Левый пенальти ***! Вы че творите?» Тренеры «Краснодара» обматерили Сухого в перерыве матча со «Спартаком»

Футболисты «Краснодара» и «Спартака» устроили потасовку в перерыве матча 15-го тура РПЛ.

Сначала игроки обеих команд общались на повышенных тонах между собой, а после футболисты и представители тренерского штаба «Краснодара» высказали претензии главному арбитру встречи Алексею Сухому.

В «Краснодаре» остались недовольны решением Сухого назначить пенальти в пользу «Спартака» в конце первого тайма, а после позволить москвичам перебить 11-метровый.

«Если никто не будет говорить, то это будет происходить в каждом матче!» – сказал на повышенных тонах Сухому полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

«Левый пенальти ***! Вы че творите?» – обратился к арбитру главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко.

Недовольство решением арбитра в нецензурной форме также высказал помощник Гончаренко Василий Березуцкий.