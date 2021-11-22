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  • «Левый пенальти ***! Вы че творите?» Тренеры «Краснодара» обматерили Сухого в перерыве матча со «Спартаком»

«Левый пенальти ***! Вы че творите?» Тренеры «Краснодара» обматерили Сухого в перерыве матча со «Спартаком»

22 ноября 2021, 15:58
44

Футболисты «Краснодара» и «Спартака» устроили потасовку в перерыве матча 15-го тура РПЛ.

Сначала игроки обеих команд общались на повышенных тонах между собой, а после футболисты и представители тренерского штаба «Краснодара» высказали претензии главному арбитру встречи Алексею Сухому.

В «Краснодаре» остались недовольны решением Сухого назначить пенальти в пользу «Спартака» в конце первого тайма, а после позволить москвичам перебить 11-метровый.

«Если никто не будет говорить, то это будет происходить в каждом матче!» – сказал на повышенных тонах Сухому полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

«Левый пенальти ***! Вы че творите?» – обратился к арбитру главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко.

Недовольство решением арбитра в нецензурной форме также высказал помощник Гончаренко Василий Березуцкий.

  • «Краснодар» победил со счетом 2:1.
  • «Спартак» не побеждает 7 встреч подряд.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Березуцкий Василий Гончаренко Виктор Сухой Алексей
Комментарии (44)
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Solist345345
1637586600
*****, бездари на бомбардире. Помощник Ганчаренко - Василий Березуцкий.
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portero
1637586890
Вот для этого Васю и брали, чтоб до судеек доводил доходчиво их косяки....
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Dgad
1637586989
Пеналь действительно высосан из пальца, так еще и перебить заставили когда с первого раза не забили
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Боцман59rus
1637587113
_ две истерички- о,б,е,з,ь,ян Вилена, и сбитый пшек Каркарвяк, во главе с недоконем Витей.
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Добрый Бобер
1637588119
По сумме двух эпизодов (первый с Джорданом) пеналь вполне заработали.
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derrik2000
1637588358
Откровенно говоря, назначенный пенальти на грани "было-не было нарушение". А перебить... Не понял тоже: почему перебить? Если потому, что Сафонов раньше времени с места сдвинулся, то формально, конечно, судья прав. Формально: ДО удара вратарь должен согласно правилам стоять на месте, как вкопанный. Но все мы видим, как эту норму правил сплошь и рядом вратари нарушают, а судьи закрывают на нарушение глаза. Хоть где. Если болелам Краснодара будет легче, то всё равно, ведь, справедливость восторжествовала, так что нечего сейчас уже и копья ломать. Даже Гончаренко и Березуцкий после победы полностью успокоились. ))
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aleksandr1969
1637590631
Каждый матч в РПЛ необходимо, прямо после свистка, начинать с пендаля в пользу Спартака и тогда эти мрази заткнуться, после того когда они будут проигрывать 1-3 или 1-4 надо назначать еще один и неважно по какому поводу)))
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mikturovpefz
1637591880
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paracetamol
1637598286
Да правильно быки выступили. Этот свистун - козел, только из дисквы и ьпять надо в дискву!
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Ганнибал Лектор
1637600376
Судьям уже дана команда - тащить мясо из пучины ФНЛ. По игре им вылет светит - одна из слабейших команд чемпионата. Вот и назначают такие пенали. То ли еще будет.
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