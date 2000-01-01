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    «Левый пенальти ***! Вы че творите?» Тренеры «Краснодара» обматерили Сухого в перерыве матча со «Спартаком»

    Футболисты «Краснодара» и «Спартака» устроили потасовку в перерыве матча 15-го тура РПЛ.

    Сначала игроки обеих команд общались на повышенных тонах между собой, а после футболисты и представители тренерского штаба «Краснодара» высказали претензии главному арбитру встречи Алексею Сухому.

    В «Краснодаре» остались недовольны решением Сухого назначить пенальти в пользу «Спартака» в конце первого тайма, а после позволить москвичам перебить 11-метровый.

    «Если никто не будет говорить, то это будет происходить в каждом матче!» – сказал на повышенных тонах Сухому полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

    «Левый пенальти ***! Вы че творите?» – обратился к арбитру главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко.

    Недовольство решением арбитра в нецензурной форме также высказал помощник Гончаренко Василий Березуцкий.

    • «Краснодар» победил со счетом 2:1.
    • «Спартак» не побеждает 7 встреч подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии31
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      Рейтинг: +13

      mikturovpefz 16 минут назад

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      Рейтинг: +3965

      FENIX-SL 21 минуту назад

      разве не понятно что творят?
      пытались вытащить "народный клуб"

      0
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      Рейтинг: +116

      Suvorov51 > FENIX-SL 13 минут назад

      да клуб действительно народный. а вот тащить такой виликий клуб не надо. это вам не бомжатник с голубым львом

      0
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      Рейтинг: +3418

      ySS 22 минуты назад

      Забавен источник, на который ссылается сайт)

      0
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      Рейтинг: +229

      aleksandr1969 37 минут назад

      Каждый матч в РПЛ необходимо, прямо после свистка, начинать с пендаля в пользу Спартака и тогда эти мрази заткнуться, после того когда они будут проигрывать 1-3 или 1-4 надо назначать еще один и неважно по какому поводу)))

      1
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      Рейтинг: +4215

      mopecekca > aleksandr1969 29 минут назад

      ахаха, *****....вам так и назначают..в каждом туре бьет ваш рукастый паренек

      4
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      Рейтинг: +11540

      Cleaner > aleksandr1969 25 минут назад

      Игры со Спартаком нужно начинать не с пенальти, а со счета 1:0 в пользу Спартака. Ведь пенальти Спартак с первого раза может и не забить, а счет 1:0 уже гарантирует Спартаку преимущество!..)

      2
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      Рейтинг: +229

      aleksandr1969 > mopecekca 20 минут назад

      я болею за футбол, а не за отдельно взятую команду.....

      0
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      Рейтинг: +11540

      Cleaner > mopecekca 19 минут назад

      "Рукастый" паренек свои пенальти ЗАБИВАЕТ. А вот спартаковскому одной попытки мало. Но судья добрый, разрешает Спартаку бить пенальти, пока спартаковец не забьет.

      0
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      Рейтинг: +116

      Suvorov51 > aleksandr1969 9 минут назад

      и это правильно. у меня не команды в вышке. но я всегда буду ненавидить бомжей. ведь они голубые львы- это надо же додуматься ГОЛУБЫЕ ЛЬВЫ

      1
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      Рейтинг: +229

      aleksandr1969 > Suvorov51 1 минуту назад

      А ты в Питере был? У нас львов больше чем во всей Европе, а все бомжи к нам прибыли с исторической родины под названием Москва))))) А ты сам-то из какого мухосранска чудо? На Москвича не тянешь.....

      0
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      Рейтинг: +11672

      Литейный4 1 час назад

      В каждом матче судьи тащат срамтак. Тащат, а выше 10 места даже с их помощью никак не подняться. Расформировать мазутный проект. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +962

      SuperNils 1 час назад

      Обе пенки левые. В каждом центральном матче нашего дворового чемпионата всегда назначается как минимум 1 левый пенальти. 80% всех пенальти - левак.

      5
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      Рейтинг: +17556

      derrik2000 1 час назад

      Откровенно говоря, назначенный пенальти на грани "было-не было нарушение".
      А перебить...
      Не понял тоже: почему перебить?
      Если потому, что Сафонов раньше времени с места сдвинулся, то формально, конечно, судья прав.
      Формально: ДО удара вратарь должен согласно правилам стоять на месте, как вкопанный.
      Но все мы видим, как эту норму правил сплошь и рядом вратари нарушают, а судьи закрывают на нарушение глаза.
      Хоть где.
      Если болелам Краснодара будет легче, то всё равно, ведь, справедливость восторжествовала, так что нечего сейчас уже и копья ломать.
      Даже Гончаренко и Березуцкий после победы полностью успокоились. ))

      4
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      Рейтинг: +4215

      mopecekca > derrik2000 29 минут назад

      какая справедливость, мудила?

      2
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      ...
      Рейтинг: +11540

      Cleaner > derrik2000 22 минуты назад

      Перебили потому, как на усмотрение БОКОВОГО(!) судьи игрок Краснодара вбежал в штрафную во время пенальти. Но все равно в матче выиграл сильнейший!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3418

      ySS > derrik2000 19 минут назад

      Чего не понял?
      Защитники вбежали в штрафную до удара, они и вынесли мяч.

      1
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      Рейтинг: +29727

      VVM1964 > mopecekca 7 минут назад

      У этого "кадра" разные критерии оценки - Спартак оценивается по одним , все остальные по другим . Перефразируя " Quod licet Jovi, non licet bovi " - Что дозволено всем , не дозволено Спартаку ! Двойные стандарты , понимаешь (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5590

      Добрый Бобер 1 час назад

      По сумме двух эпизодов (первый с Джорданом) пеналь вполне заработали.

      5
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      ...
      Рейтинг: +9713

      Fusballer > Добрый Бобер 1 час назад

      Да, есть такое. Так же как и дал жёлтую Умярову ошибочно, но при этом не дал вторую. Не приятна такая работа арбитров. Чёткости в решениях нет, даже вар не помогает.

      2
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      Рейтинг: +29727

      VVM1964 > Добрый Бобер 19 минут назад

      Добавлю , что пенальти в ворота Спартака , такой же скользкий - "касался" ли Аиртон вытянутой к нему руки соперника , да касался , но и в случае с Ларсоном - было такое же " касание " , второе было по ноге за пределами штрафной . Что же касаемо назначенного пенальти , то да - формально оно было , но в углу штрафной , впрочем не известно как бы дальше развивались события ... Если давать такие пенальти , то надо давать три или не давать совсем . Если быть абсолютно последовательным и судить строго - три пенальти и удаление Умярова . Далее подача Спартаком претензии и отмена красной карточки ( не пропускает следующий матч ) т.к. первой желтой просто не должно было быть и это должно отразится на оценке работы арбитра .

      1
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      Рейтинг: +11540

      Cleaner > Добрый Бобер 13 минут назад

      Пенальти это не желтая карточка, на которую можно наиграть по сумме эпизодов. Пенальти назначается конкретно по нарушению в штрафной в котором судья УВЕРЕН и НЕ СОМНЕВАЕТСЯ! С Джорданом нога по которой ударили, была ЗА пределами штрафной. А в случае с пенальти, который позорно не забил Соболев, так там именно СПАРТАКОВЕЦ нарушал правила и хватал игрока Краснодара за руку. Стыдно за такие пенальти..(

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      Рейтинг: +11540

      Cleaner > VVM1964 11 минут назад

      Пенальти в ворота Спартака 100 процентный. Даже игроки Спартака, которые визжат над каждым решением судьи не в их пользу, тихо молчали. Потому как нарушение было ОЧЕВИДНЫМ!

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      Рейтинг: +29727

      VVM1964 > Cleaner 5 минут назад

      Ну да , ну да - а два момента пенальти в сторону Краснодара - это конечно фуфло , кто бы сомневался в ТАКОЙ ТВОЕЙ оценке ( . Стыдно за тебя !!!

      0
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      Рейтинг: +11540

      Cleaner > VVM1964 3 минуты назад

      Я всегда справедлив и объективен. Иногда РЖУ над Спартаком, но ведь по доброму...)

      0
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      Рейтинг: +26123

      Боцман59rus 1 час назад

      _ две истерички- о,б,е,з,ь,ян Вилена, и сбитый пшек Каркарвяк, во главе с недоконем Витей.

      3
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      Рейтинг: +11540

      Cleaner > Боцман59rus 10 минут назад

      Держите себя в руках и не опускайтесь до подобных комментариев...(

      1
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      Рейтинг: +2369

      Блямба > Cleaner 3 секунды назад

      согласен,Боцман в переборе..
      Неожиданно.Видимо+300

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      Рейтинг: +2889

      Dgad 1 час назад

      Пеналь действительно высосан из пальца, так еще и перебить заставили когда с первого раза не забили

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