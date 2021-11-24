«Спартак» – об отказе Спаллетти от рукопожатия и реакции Витории: «Момент на века»

В последнем матче Арсенала и Ливерпуля, стычка Артеты и Клопа аж искры летели, но после матча спокойно по мужски пожали руки, а тут детский сад просто.
«Спартак» отреагировал на отказ главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти от рукопожатия с коллегой из московского клуба Руем Виторией после матча Лиги Европы. Россияне победили со счетом 2:1.
«Момент на века», – написала пресс-служба «Спартака».
- «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
- «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
- Спаллетти тренировал в России «Зенит».
Момент на века pic.twitter.com/7qgucXd3QT— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021
Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»