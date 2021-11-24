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    «Спартак» – об отказе Спаллетти от рукопожатия и реакции Витории: «Момент на века»

    «Спартак» отреагировал на отказ главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти от рукопожатия с коллегой из московского клуба Руем Виторией после матча Лиги Европы. Россияне победили со счетом 2:1.

    «Момент на века», – написала пресс-служба «Спартака».

    • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
    • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
    • Спаллетти тренировал в России «Зенит».

    Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии18
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      Рейтинг: +15

      Loko_m 22 минуты назад

      В последнем матче Арсенала и Ливерпуля, стычка Артеты и Клопа аж искры летели, но после матча спокойно по мужски пожали руки, а тут детский сад просто.

      1
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      Рейтинг: +10117

      alex1951 30 минут назад

      Гнать чужаков с Россиии - только от них головная боль! ГНАТЬ!!!

      0
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      Рейтинг: +10208

      Fusballer > alex1951 5 минут назад

      Это не их Колизей!

      0
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      Рейтинг: +133

      казанский лис 36 минут назад

      Руя надо на руй отправить, сегодня команде повезло , есть результат.

      2
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      Рейтинг: +578

      Форвард 79 38 минут назад

      Лучано, это роспись в своем безсилии

      2
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      Рейтинг: +272

      Shamil79 46 минут назад

      это вообще некрасиво!!!! а выиграли красиво

      1
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      Рейтинг: +1846

      Enter2006 52 минуты назад

      Спорт очень давно создавали для того, чтобы не было битв и смертей и сильнейший мог показывать себя в спортивных играх а не на поле брани или колизеях. Спаллетти - это неуважение к спорту, как к принципу мирной состязательности футбольных команд. p/s/: а может ставку большую проиграл )))

      2
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      Рейтинг: +400

      ssspartak 1 час назад

      Извини что тpaxнyл

      0
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      Рейтинг: +21735

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ключевой момент - ушёл с поднятыми руками. Сдался же, чего ему руку-то жать.)

      2
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      Рейтинг: +4792

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      спалетти обещал порвать Спартак в Москве - получил по морде и обиделся....))

      4
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      Рейтинг: +10208

      Fusballer > SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Может он ещё и совета у Семака спрашивал о том, как обыграть Спартак?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12918

      Hektor 84 1 час назад

      Отдрючили лысого вот и обиделся)))

      6
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      Рейтинг: +8322

      "supermax" > Hektor 84 1 час назад

      причем дважды

      6
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