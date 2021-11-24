«Спартак» – об отказе Спаллетти от рукопожатия и реакции Витории: «Момент на века»

«Спартак» отреагировал на отказ главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти от рукопожатия с коллегой из московского клуба Руем Виторией после матча Лиги Европы. Россияне победили со счетом 2:1.

«Момент на века», – написала пресс-служба «Спартака».

«Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.

«Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.

Спаллетти тренировал в России «Зенит».

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Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»