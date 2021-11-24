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  • «Спартак» – об отказе Спаллетти от рукопожатия и реакции Витории: «Момент на века»

«Спартак» – об отказе Спаллетти от рукопожатия и реакции Витории: «Момент на века»

24 ноября 2021, 21:17
25

«Спартак» отреагировал на отказ главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти от рукопожатия с коллегой из московского клуба Руем Виторией после матча Лиги Европы. Россияне победили со счетом 2:1.

«Момент на века», – написала пресс-служба «Спартака».

  • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
  • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
  • Спаллетти тренировал в России «Зенит».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

Источник: твиттер «Спартака»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Наполи Спаллетти Лучано Витория Руй
Комментарии (25)
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Fusballer
1637778315
Вот это уже хороший твит, без оскорблений соперника. А про Лукчано говорить ничего не буду - всё высказали уже в комментариях))))
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derrik2000
1637778797
Руй, сегодня ТВОЙ ДЕНЬ! ))
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Plyash
1637779540
Мы говорим Спаллети,подрузамеваем - презерватор Мы говорим презерватор,подрузамеваем Спаллети... Плыви,с богом,в свою Италию.
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Hektor 84
1637779876
Отдрючили лысого вот и обиделся)))
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SPACE TRUCKIN
1637780142
спалетти обещал порвать Спартак в Москве - получил по морде и обиделся....))
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Enter2006
1637781639
Спорт очень давно создавали для того, чтобы не было битв и смертей и сильнейший мог показывать себя в спортивных играх а не на поле брани или колизеях. Спаллетти - это неуважение к спорту, как к принципу мирной состязательности футбольных команд. p/s/: а может ставку большую проиграл )))
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казанский лис
1637782596
Руя надо на руй отправить, сегодня команде повезло , есть результат.
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Loko_m
1637783401
В последнем матче Арсенала и Ливерпуля, стычка Артеты и Клопа аж искры летели, но после матча спокойно по мужски пожали руки, а тут детский сад просто.
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JTherry
1637785012
Спартак приготовил спагетти a la russ в гостях и дома - "момент на века"..!!!) а ведь хотели слинять на другой стадион, "обеспокоены коронавирусной ситуацией в Москве"...
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portero
1637787951
На эмоциях психанул, многие не могут иногда совладать с адреналином...
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