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  • Президент «Урала» Иванов: «Шатов может набрать в любой момент и поехать с нами на сборы»

Президент «Урала» Иванов: «Шатов может набрать в любой момент и поехать с нами на сборы»

23 ноября 2021, 16:21
1

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности вернуть в команду полузащитника Олега Шатова, приостановившего карьеру в 31 год.

– Хотели бы вы, чтобы Шатов завершил карьеру в «Урале»?

– Конечно, мы так с ним и договаривались еще давно. Шучу, конечно. Если серьезно – он всегда хотел дома закончить. Олег знает, что для него двери «Урала» открыты и его всегда здесь ждут.

Я никогда его не заставлял переходить куда-то, он сам строил свою судьбу, выбирал агентов и клубы. Конечно, обидно, что он так рано приостановил карьеру. Думаю, ему еще надо играть. Он еще принесет пользу российскому футболу.

Если он будет у нас в «Урале» – отлично. Его все любят, помнят, знают. Олег – наш воспитанник, дошедший до сборной.

Нам даже не надо его звать, он сам все знает – может набрать в любой момент и поехать на сборы с нами. Дорога для него всегда открыта. Только рады будем, если он продолжит карьеру и вернется в «Урал».

Шатов – о возобновлении карьеры: «Я точно сделаю еще одну попытку»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Шатов Олег Иванов Григорий
Комментарии (1)
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the teacher
1637682183
и Коко еще позови до кучи ))
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