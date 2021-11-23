Президент «Урала» Иванов: «Шатов может набрать в любой момент и поехать с нами на сборы»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности вернуть в команду полузащитника Олега Шатова, приостановившего карьеру в 31 год.

– Хотели бы вы, чтобы Шатов завершил карьеру в «Урале»?

– Конечно, мы так с ним и договаривались еще давно. Шучу, конечно. Если серьезно – он всегда хотел дома закончить. Олег знает, что для него двери «Урала» открыты и его всегда здесь ждут.

Я никогда его не заставлял переходить куда-то, он сам строил свою судьбу, выбирал агентов и клубы. Конечно, обидно, что он так рано приостановил карьеру. Думаю, ему еще надо играть. Он еще принесет пользу российскому футболу.

Если он будет у нас в «Урале» – отлично. Его все любят, помнят, знают. Олег – наш воспитанник, дошедший до сборной.

Нам даже не надо его звать, он сам все знает – может набрать в любой момент и поехать на сборы с нами. Дорога для него всегда открыта. Только рады будем, если он продолжит карьеру и вернется в «Урал».

Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.

Затем он поиграл в «Анжи», «Зените», «Краснодаре» и «Рубине».

Шатов – о возобновлении карьеры: «Я точно сделаю еще одну попытку»