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  • Шатов – о возобновлении карьеры: «Я точно сделаю еще одну попытку»

Шатов – о возобновлении карьеры: «Я точно сделаю еще одну попытку»

22 ноября 2021, 23:35
9

Полузащитник Олег Шатов, покинувший «Рубин» в связи с решением приостановить карьеру, рассказал о своих планах на будущее.

«Решение зрелое, я принимал его не на эмоциях. Это в первую очередь связано с моим физическим здоровьем, которое не позволяет мне выполнять мои профессиональные обязанности на 100%.

Поэтому решил взять паузу в карьере, вылечиться до конца и после Нового года с новыми силами искать себя на футбольном поле. Конечно, я не могу сказать, какая будет команда, но я точно сделаю еще одну попытку.

Почему решил объявить о приостановлении карьеры публично? Это было честно с моей стороны по отношению к самому себе, к моим партнерам, к клубу. Я посчитал нужным сделать так, и считаю, что это правильно. Лучше признаться и взять ответственность на себя, чем отсиживаться и скрываться за спинами.

Как буду набирать форму для возобновления карьеры? Я в данный момент нахожусь дома, у меня трое детей, которые не дают мне спуску, я целый день нахожусь на ногах.

А если серьезно, сейчас хочется отдохнуть эмоционально, привести в порядок здоровье, а уже потом думать о кондициях своих. Конечно, какая бы это не была команда, я должен быть профпригоден, поэтому с середины декабря я буду готовиться.

Думаю, в Петербурге не составит труда найти поле и тренажерный зал. Мне позвонил Сергей Семак и сказал, что база «Зенита» в моем распоряжении. Большое им спасибо за это», – сказал Шатов.

  • Футболист приостановил карьеру в 31-летнем возрасте.
  • Он расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.
  • За 1,5 сезона в казанской команде Шатов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Шатов Олег
Комментарии (9)
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maygli
1637616720
Чтобы играть дальше, надо много работать особенно над техникой. Только техничный игрок может играть долго и составлять конкуренцию молодым.
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vmonomah17
1637619002
Не позорься.. Бухай дальше...
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Niko
1637640888
Приостановил на 2 месяца?!?!? Походу сливается с Рубина таким макаром.
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the teacher
1637641015
Олежка, Газмяс ждёт тебя, там еще где-то Сычев есть его с собой заберац
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Garrincha58
1637647019
а за чем????
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vladimir-7
1637650819
Договаривайся в Урал.
Ответить
alefreddy
1637669642
Балтика хороший вариант
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zigbert
1637678303
Если уж есть проблемы со здоровьем то лучше завершить карьеру. Команде нужны игроки готовые на 100%.
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