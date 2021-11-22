Шатов – о возобновлении карьеры: «Я точно сделаю еще одну попытку»

Чтобы играть дальше, надо много работать особенно над техникой. Только техничный игрок может играть долго и составлять конкуренцию молодым.
Полузащитник Олег Шатов, покинувший «Рубин» в связи с решением приостановить карьеру, рассказал о своих планах на будущее.
«Решение зрелое, я принимал его не на эмоциях. Это в первую очередь связано с моим физическим здоровьем, которое не позволяет мне выполнять мои профессиональные обязанности на 100%.
Поэтому решил взять паузу в карьере, вылечиться до конца и после Нового года с новыми силами искать себя на футбольном поле. Конечно, я не могу сказать, какая будет команда, но я точно сделаю еще одну попытку.
Почему решил объявить о приостановлении карьеры публично? Это было честно с моей стороны по отношению к самому себе, к моим партнерам, к клубу. Я посчитал нужным сделать так, и считаю, что это правильно. Лучше признаться и взять ответственность на себя, чем отсиживаться и скрываться за спинами.
Как буду набирать форму для возобновления карьеры? Я в данный момент нахожусь дома, у меня трое детей, которые не дают мне спуску, я целый день нахожусь на ногах.
А если серьезно, сейчас хочется отдохнуть эмоционально, привести в порядок здоровье, а уже потом думать о кондициях своих. Конечно, какая бы это не была команда, я должен быть профпригоден, поэтому с середины декабря я буду готовиться.
Думаю, в Петербурге не составит труда найти поле и тренажерный зал. Мне позвонил Сергей Семак и сказал, что база «Зенита» в моем распоряжении. Большое им спасибо за это», – сказал Шатов.
- Футболист приостановил карьеру в 31-летнем возрасте.
- Он расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.
- За 1,5 сезона в казанской команде Шатов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.