Шатов – о возобновлении карьеры: «Я точно сделаю еще одну попытку»

Полузащитник Олег Шатов, покинувший «Рубин» в связи с решением приостановить карьеру, рассказал о своих планах на будущее.

«Решение зрелое, я принимал его не на эмоциях. Это в первую очередь связано с моим физическим здоровьем, которое не позволяет мне выполнять мои профессиональные обязанности на 100%.

Поэтому решил взять паузу в карьере, вылечиться до конца и после Нового года с новыми силами искать себя на футбольном поле. Конечно, я не могу сказать, какая будет команда, но я точно сделаю еще одну попытку.

Почему решил объявить о приостановлении карьеры публично? Это было честно с моей стороны по отношению к самому себе, к моим партнерам, к клубу. Я посчитал нужным сделать так, и считаю, что это правильно. Лучше признаться и взять ответственность на себя, чем отсиживаться и скрываться за спинами.

Как буду набирать форму для возобновления карьеры? Я в данный момент нахожусь дома, у меня трое детей, которые не дают мне спуску, я целый день нахожусь на ногах.

А если серьезно, сейчас хочется отдохнуть эмоционально, привести в порядок здоровье, а уже потом думать о кондициях своих. Конечно, какая бы это не была команда, я должен быть профпригоден, поэтому с середины декабря я буду готовиться.

Думаю, в Петербурге не составит труда найти поле и тренажерный зал. Мне позвонил Сергей Семак и сказал, что база «Зенита» в моем распоряжении. Большое им спасибо за это», – сказал Шатов.