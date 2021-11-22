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    Шатов – о возобновлении карьеры: «Я точно сделаю еще одну попытку»

    Полузащитник Олег Шатов, покинувший «Рубин» в связи с решением приостановить карьеру, рассказал о своих планах на будущее.

    «Решение зрелое, я принимал его не на эмоциях. Это в первую очередь связано с моим физическим здоровьем, которое не позволяет мне выполнять мои профессиональные обязанности на 100%.

    Поэтому решил взять паузу в карьере, вылечиться до конца и после Нового года с новыми силами искать себя на футбольном поле. Конечно, я не могу сказать, какая будет команда, но я точно сделаю еще одну попытку.

    Почему решил объявить о приостановлении карьеры публично? Это было честно с моей стороны по отношению к самому себе, к моим партнерам, к клубу. Я посчитал нужным сделать так, и считаю, что это правильно. Лучше признаться и взять ответственность на себя, чем отсиживаться и скрываться за спинами.

    Как буду набирать форму для возобновления карьеры? Я в данный момент нахожусь дома, у меня трое детей, которые не дают мне спуску, я целый день нахожусь на ногах.

    А если серьезно, сейчас хочется отдохнуть эмоционально, привести в порядок здоровье, а уже потом думать о кондициях своих. Конечно, какая бы это не была команда, я должен быть профпригоден, поэтому с середины декабря я буду готовиться.

    Думаю, в Петербурге не составит труда найти поле и тренажерный зал. Мне позвонил Сергей Семак и сказал, что база «Зенита» в моем распоряжении. Большое им спасибо за это», – сказал Шатов.

    • Футболист приостановил карьеру в 31-летнем возрасте.
    • Он расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.
    • За 1,5 сезона в казанской команде Шатов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.11.2021 23:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5417

      maygli 7 минут назад

      Чтобы играть дальше, надо много работать особенно над техникой. Только техничный игрок может играть долго и составлять конкуренцию молодым.

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