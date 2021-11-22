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    Семин: «Разговоры о пользе отмены лимита ошибочны. Как тогда молодежи прогрессировать?»

    Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин считает неправильной отмену лимита на легионеров.

    «Отмена лимита не решит проблему нашего футбола. Правильно, что новое руководство лиги не стало делать акцент на отмене лимита. Важно найти нужную формулу, которая будет служить во благо российского футбола.

    Молодежь должна играть, набираться опыта. А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. Как им прогрессировать тогда?

    Разговоры о пользе полной отмены лимита ошибочны, они создают лишь видимость желания что-то улучшить. Одним действием этот вопрос нельзя закрыть», – сказал Семин.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9734

      Fusballer 44 минуты назад

      Лимит можно отменить или смягчить, но при предъявлении требований к качеству легионеров. Например, количество игр за сборную, возраст (перспективность), наличие индивидуальных и командных, а возраст легионеров, которые не заиграны за сборную, ограничить 23 годами. Если старше и не в сборной - слать набуй. Может ещё какие-то придумать. Если не можешь купить качественного легионера - выпускай воспитанников. Ну и ещё с агентишками бы разобраться.

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      Рейтинг: +11584

      Cleaner > Fusballer 29 минут назад

      И так к нам качественные легионеры не едут, а с такими условиями, как Вы тут написали, они свой и так немереный ценник еще в три раза поднимут.
      Воспитанников много выпускается. Качественных нет. Одни богатенькие буратинки из академий выходят, которым наплевать на футбол, они контрактов, как у Месси хотят, чтобы отбить вложенные родителями бабки...(

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      Рейтинг: +17584

      derrik2000 56 минут назад

      "Молодежь должна играть, набираться опыта."

      Нынешняя молодёжь в подавляющем большинстве только бабло гребёт, пользуясь лимитом, а не землю грызёт, чтобы совершенствоваться.
      Захотят стать условными Месси, Роберто Карлосом или Пфаффом (Яшиным) - дневать и ночевать постараются на тренировочных полях.
      А коль не захотят - пусть пылят за середнячки и клубы ФНЛ: там тоже, по сравнению с обычными людьми, зарплаты о-го-го.
      Ничего страшного: Порш Кайен купят не через полгода. а через два-три.

      Сёмин всё в воспоминаниях о тех молодых футболистах, которых он тренировал сам ещё будучи молодым тренером.
      Сейчас у молодёжи совсем другие цели и задачи в жизни, к сожалению.

      "А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. "

      Пусть хоть совсем не играют или играют за дубль или вторую команду: НА ПОЛЕ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ СИЛЬНЕЙШИЕ вне зависимости от национальности!
      Тогда при нынешней идеологии, вернее, её отсутствии в нашем государстве, МОЖЕТ БЫТЬ получится после отмены лимита что-то положительное, и мы лет через 5-6 увидим наконец в нашем чемпионате НАСТОЯЩИЙ ФУТБОЛ, а не теперешний "дыр-дыр", где самыми запоминающимися в основном становятся комментаторы матча.

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      Рейтинг: -45

      СуперПАВ9 59 минут назад

      Лемит мешает прогрессировать, нужна конкуренцыя, нужны качественные легеонеры у которых наша молодеж будет учится.

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      Рейтинг: +24518

      slavutiq70 1 час назад

      Ярые сторонники отмены лимиты , посмотрите какое гавно нам везут , всех тех кто там не нужен , клубы не в состояние купить двух трёх качественных легов(кроме Зенита), лучше пускай наши бегают чем всякий шлак из Европы ,,,,

      0
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      Рейтинг: +461

      alefreddy 1 час назад

      тогда нужно стараться пробиться в состав а сейчас и так поставят

      1
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      Рейтинг: +354

      SLADE2019 1 час назад

      У молодежи будет один выход - пахать, как каторжане и доказывать свою состоятельность.

      3
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      Рейтинг: +1404

      Psih86 > SLADE2019 1 час назад

      Полностью согласен. Другого выхода просто нет.

      2
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      Рейтинг: +15047

      Garrincha58 2 часа назад

      слушай те этот Сёмин уже надоел как горькая редька

      3
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      Рейтинг: +12991

      ilichkadr 2 часа назад

      Верно гутаришь, Палыч! Уберем лимит, будут по Уралу и Сибири темнокожие бегать. Адекваты у власти сейчас в большом дефиците.

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