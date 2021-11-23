Семин: «Разговоры о пользе отмены лимита ошибочны. Как тогда молодежи прогрессировать?»

Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин считает неправильной отмену лимита на легионеров.

«Отмена лимита не решит проблему нашего футбола. Правильно, что новое руководство лиги не стало делать акцент на отмене лимита. Важно найти нужную формулу, которая будет служить во благо российского футбола.

Молодежь должна играть, набираться опыта. А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. Как им прогрессировать тогда?

Разговоры о пользе полной отмены лимита ошибочны, они создают лишь видимость желания что-то улучшить. Одним действием этот вопрос нельзя закрыть», – сказал Семин.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»

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