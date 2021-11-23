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  • Семин: «Разговоры о пользе отмены лимита ошибочны. Как тогда молодежи прогрессировать?»

Семин: «Разговоры о пользе отмены лимита ошибочны. Как тогда молодежи прогрессировать?»

23 ноября 2021, 08:32
12

Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин считает неправильной отмену лимита на легионеров.

«Отмена лимита не решит проблему нашего футбола. Правильно, что новое руководство лиги не стало делать акцент на отмене лимита. Важно найти нужную формулу, которая будет служить во благо российского футбола.

Молодежь должна играть, набираться опыта. А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. Как им прогрессировать тогда?

Разговоры о пользе полной отмены лимита ошибочны, они создают лишь видимость желания что-то улучшить. Одним действием этот вопрос нельзя закрыть», – сказал Семин.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Семин Юрий
Комментарии (12)
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ilichkadr
1637646461
Верно гутаришь, Палыч! Уберем лимит, будут по Уралу и Сибири темнокожие бегать. Адекваты у власти сейчас в большом дефиците.
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Garrincha58
1637646964
слушай те этот Сёмин уже надоел как горькая редька
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SLADE2019
1637649272
У молодежи будет один выход - пахать, как каторжане и доказывать свою состоятельность.
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alefreddy
1637651179
тогда нужно стараться пробиться в состав а сейчас и так поставят
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slavа0508
1637652014
Ярые сторонники отмены лимиты , посмотрите какое гавно нам везут , всех тех кто там не нужен , клубы не в состояние купить двух трёх качественных легов(кроме Зенита), лучше пускай наши бегают чем всякий шлак из Европы ,,,,
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derrik2000
1637652438
"Молодежь должна играть, набираться опыта." Нынешняя молодёжь в подавляющем большинстве только бабло гребёт, пользуясь лимитом, а не землю грызёт, чтобы совершенствоваться. Захотят стать условными Месси, Роберто Карлосом или Пфаффом (Яшиным) - дневать и ночевать постараются на тренировочных полях. А коль не захотят - пусть пылят за середнячки и клубы ФНЛ: там тоже, по сравнению с обычными людьми, зарплаты о-го-го. Ничего страшного: Порш Кайен купят не через полгода. а через два-три. Сёмин всё в воспоминаниях о тех молодых футболистах, которых он тренировал сам ещё будучи молодым тренером. Сейчас у молодёжи совсем другие цели и задачи в жизни, к сожалению. "А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. " Пусть хоть совсем не играют или играют за дубль или вторую команду: НА ПОЛЕ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ СИЛЬНЕЙШИЕ вне зависимости от национальности! Тогда при нынешней идеологии, вернее, её отсутствии в нашем государстве, МОЖЕТ БЫТЬ получится после отмены лимита что-то положительное, и мы лет через 5-6 увидим наконец в нашем чемпионате НАСТОЯЩИЙ ФУТБОЛ, а не теперешний "дыр-дыр", где самыми запоминающимися в основном становятся комментаторы матча.
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Fusballer
1637653133
Лимит можно отменить или смягчить, но при предъявлении требований к качеству легионеров. Например, количество игр за сборную, возраст (перспективность), наличие индивидуальных и командных, а возраст легионеров, которые не заиграны за сборную, ограничить 23 годами. Если старше и не в сборной - слать набуй. Может ещё какие-то придумать. Если не можешь купить качественного легионера - выпускай воспитанников. Ну и ещё с агентишками бы разобраться.
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zarsm
1637658497
А где она прогрессирует? Прогресс - это когда люди уезжают в сильные чемпионаты пачками, а у нас так, выскочки на пару сезончиков
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polt
1637668358
А сейчас прогресс налицо? Закормлены баблом и и видела молодежь твой прогресс в заднице. А так может и поймут, что за место в составе надо вкалывать и показывать результат. Головин, Миранчук вроде у нас смотрелись, и что? Иногда выходят на замены.
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DOCTOR PENALTY
1637670025
Правильно, Палыч! Шпалой по башке тому, кто хочет отменить лимит. )
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