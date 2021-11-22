Главные новости дня. Хачатурянц избран президентом РПЛ, ФИФА назвала номинантов на приз The Best

Матч «Лион» – «Марсель» перенесен. Его остановили после броска бутылки в голову Пайета

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«СЭ»: Жиго останется в «Спартаке» до конца сезона

Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ. У него не было конкурентов

Педри – обладатель награды Golden Boy-2021

Клубы РПЛ согласились перенести 22-й тур ради подготовки сборной к стыкам ЧМ-2022

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Левандовски – лучший игрок года по версии Tuttosport

«РБ-Спорт»: «Спартак» рассматривал экс-тренера сборной Уэльса Оуэна, но выбрал Ваноли

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