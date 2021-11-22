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  • Клубы РПЛ согласились перенести 22-й тур ради подготовки сборной к стыкам ЧМ-2022

Клубы РПЛ согласились перенести 22-й тур ради подготовки сборной к стыкам ЧМ-2022

22 ноября 2021, 14:33
7

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб РПЛ согласились перенести 22-й тур РПЛ ради подготовки сборной России к стыкам ЧМ-2022.

«В целом перенос тура поддержали. Проголосовали за то, чтобы пойти навстречу сборной, найти возможность в календаре для переноса тура», – сказал Бабаев.

  • Стыковые матчи пройдут 24-25 и 28-29 марта.
  • 22-й тур РПЛ был запланирован на 19-20 марта.
  • Соперник сборной России по стыкам станет известен 26 ноября.

Карпин – о переносе матчей РПЛ ради подготовки сборной: «Если будет такая возможность, то я с удовольствием»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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polt
1637581804
Нужно и дальше идти навстречу сборной, даже в ущерб чемпионату РПЛ.
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vladimir-7
1637582115
Ну и чего этот перенос даст? Может быть Карп расскажет игрокам, как он бегал по полю, играя в спартаке?
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neveldomha
1637583792
Надо сборников вообще отлучить от игр в чемпионате. Пущай кажный день друг с другом играют все три месяца, где нибудь на необитаемом острове в Баренцевом море. Может тогда научатся в футбол играть, ну если конечно не поубивают друг друга))))
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mikturovpefz
1637591897
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Garrincha58
1637599319
Гисдоль: «В Германии все клубы мечтали бы иметь календарь как в РПЛ», а мы ещё и переносим абсурд какой то и главное для чего чтобы эти недофутболёры отдыхая после зимней спячки ещё отдохнули но это же нонсенс они соберутся на базе и будут дурака валять и слушать бредни тренера проводить собрания как питаться они же как детки в яслях сами не знают что можно и что нет и потом будут тянуть фантики кто будет капитаном и тд и тп
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