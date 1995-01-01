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    Клубы РПЛ согласились перенести 22-й тур ради подготовки сборной к стыкам ЧМ-2022

    Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб РПЛ согласились перенести 22-й тур РПЛ ради подготовки сборной России к стыкам ЧМ-2022.

    «В целом перенос тура поддержали. Проголосовали за то, чтобы пойти навстречу сборной, найти возможность в календаре для переноса тура», – сказал Бабаев.

    • Стыковые матчи пройдут 24-25 и 28-29 марта.
    • 22-й тур РПЛ был запланирован на 19-20 марта.
    • Соперник сборной России по стыкам станет известен 26 ноября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +22846

      vladimir-7 18 минут назад

      Ну и чего этот перенос даст? Может быть Карп расскажет игрокам,
      как он бегал по полю, играя в спартаке?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4755

      polt 23 минуты назад

      Нужно и дальше идти навстречу сборной, даже в ущерб чемпионату РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +22846

      vladimir-7 > polt 17 минут назад

      Ага, закончить чемпионат.

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      Рейтинг: +4615

      Semenycch 35 минут назад

      Ну и зачем это все? Свинья в саду не огородник, как говно не тренер сборной. Ему сколько времени на подготовку не дай, результат будет один - позор!

      1
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      Рейтинг: -178

      пудель бдсм-щик > Semenycch 9 минут назад

      так ты и есть позор своей семьи, извращуга-копрофаг 😉

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