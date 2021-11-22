Клубы РПЛ согласились перенести 22-й тур ради подготовки сборной к стыкам ЧМ-2022

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб РПЛ согласились перенести 22-й тур РПЛ ради подготовки сборной России к стыкам ЧМ-2022.

«В целом перенос тура поддержали. Проголосовали за то, чтобы пойти навстречу сборной, найти возможность в календаре для переноса тура», – сказал Бабаев.

Стыковые матчи пройдут 24-25 и 28-29 марта.

22-й тур РПЛ был запланирован на 19-20 марта.

Соперник сборной России по стыкам станет известен 26 ноября.

Карпин – о переносе матчей РПЛ ради подготовки сборной: «Если будет такая возможность, то я с удовольствием»