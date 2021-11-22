Педри – обладатель награды Golden Boy-2021

Как интересно. Фамилия игрока *****(П-едри) в наших комментариях заменяется звездочками. А у автора статьи не заменяется...)
Издание Tuttosport назвало имя лучшего футболиста высших дивизионов Европы не старше 21-го года.
Награду Golden Boy-2021 получил полузащитник «Барселоны» Педри.
- В прошлом году приз Golden Boy получил форвард «Боруссии» Д Эрлинг Холанд.
- 18-летний Педри – воспитанник «Лас-Пальмаса».
- Он провел 73 матча в прошлом сезоне. Это рекордный показатель.
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