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    Педри – обладатель награды Golden Boy-2021

    Издание Tuttosport назвало имя лучшего футболиста высших дивизионов Европы не старше 21-го года.

    Награду Golden Boy-2021 получил полузащитник «Барселоны» Педри.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11523

      Cleaner 20 минут назад

      Как интересно. Фамилия игрока *****(П-едри) в наших комментариях заменяется звездочками. А у автора статьи не заменяется...)

      0
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      Рейтинг: -178

      пудель бдсм-щик > Cleaner 14 минут назад

      совсем уже админы умом тронулись, фамилию игрока не написать.. 😥

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      Рейтинг: +5625

      sochi-2013 49 минут назад

      Было два варианта: либо *****, либо Гомес.
      ***** победил. ))

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      Рейтинг: +5625

      sochi-2013 > sochi-2013 46 минут назад

      ***** – обладатель награды Golden Boy-2021.
      Класс!
      Хохлов зря возмущался. ))

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