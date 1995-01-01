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    Парфенов: «Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака». Я уже готов!»

    Бывший футболист «Спартака» и экс-главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов заявил, что согласился бы провести переговоры с Леонидом Федуном.

    — Как поживает ваша тренерская карьера? Когда вас можно ждать у кромки поля?

    — Ко мне есть интерес от клубов РПЛ, а также от зарубежных команд. Переговоры ведутся. Названия клубов раскрывать не могу, сами понимаете.

    — Если бы Федун к вам обратился, согласись бы на встречу?

    — Почему нет? Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака».

    — «Химки» с вами не связывались?

    — Нет.

    — Когда планируете возглавить команду?

    — Я уже готов! Посмотрим, как сложится. Вы понимаете, что все зависит от переговоров и других факторов.

    — Какие у вас приоритеты? В ФНЛ не пойдете тренировать?

    — Конечно, хотелось бы возглавить клуб РПЛ.

    • «Спартак» не побеждает 7 встреч подряд.
    • Парфенов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      mikturovpefz 17 минут назад

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      Рейтинг: +8452

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      ...Очень хороший тренер !

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      Рейтинг: +11672

      Литейный4 29 минут назад

      Парфенов хочет загубить карьеру как Кононов? В свинарник приходят тренерами, а уходят физруками с ссаными тряпками на плечах. Гыгыгы

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      Рейтинг: +116

      Suvorov51 > Литейный4 3 минуты назад

      ГЫГЫГЫ парфенов это не тренер. он может только поносить ивонять как это было в туле .урале и везде где он будет это горе для команды ему можно доверить тренировать карпаты харьков днепр

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