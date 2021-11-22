Парфенов: «Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака». Я уже готов!»

Бывший футболист «Спартака» и экс-главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов заявил, что согласился бы провести переговоры с Леонидом Федуном.
— Как поживает ваша тренерская карьера? Когда вас можно ждать у кромки поля?
— Ко мне есть интерес от клубов РПЛ, а также от зарубежных команд. Переговоры ведутся. Названия клубов раскрывать не могу, сами понимаете.
— Если бы Федун к вам обратился, согласись бы на встречу?
— Почему нет? Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака».
— «Химки» с вами не связывались?
— Нет.
— Когда планируете возглавить команду?
— Я уже готов! Посмотрим, как сложится. Вы понимаете, что все зависит от переговоров и других факторов.
— Какие у вас приоритеты? В ФНЛ не пойдете тренировать?
— Конечно, хотелось бы возглавить клуб РПЛ.
- «Спартак» не побеждает 7 встреч подряд.
- Парфенов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года.