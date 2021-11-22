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  • Парфенов: «Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака». Я уже готов!»

Парфенов: «Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака». Я уже готов!»

22 ноября 2021, 17:21
28

Бывший футболист «Спартака» и экс-главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов заявил, что согласился бы провести переговоры с Леонидом Федуном.

— Как поживает ваша тренерская карьера? Когда вас можно ждать у кромки поля?

— Ко мне есть интерес от клубов РПЛ, а также от зарубежных команд. Переговоры ведутся. Названия клубов раскрывать не могу, сами понимаете.

— Если бы Федун к вам обратился, согласись бы на встречу?

— Почему нет? Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака».

— «Химки» с вами не связывались?

— Нет.

— Когда планируете возглавить команду?

— Я уже готов! Посмотрим, как сложится. Вы понимаете, что все зависит от переговоров и других факторов.

— Какие у вас приоритеты? В ФНЛ не пойдете тренировать?

— Конечно, хотелось бы возглавить клуб РПЛ.

  • «Спартак» не побеждает 7 встреч подряд.
  • Парфенов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Парфенов Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (28)
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САДЫЧОК
1637591396
...Очень хороший тренер !
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Бухбух
1637593059
ФНЛ для Парфенова - это его уровень, РПЛ - не для него, любой клуб, который он тренировал, пропускал больше всех в РПЛ.
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VVM1964
1637593534
— «Химки» с вами не связывались? — Нет. — Когда планируете возглавить команду? — Я уже готов! Ну вот пусть Химки спасет , а потом и с Федуном попытается пообщаться )
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alefreddy
1637594438
Парфенов не хуже нынешнего но с этим составом и Гвардиола ничего не выииграет
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Блямба
1637596269
Парфён мелковат для великой команды.. (не ирония)
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general.lizyukov
1637597114
Что вам там, медом намазано? С чего вы решили ,что потянете уровень Спартака? Пусть сейчас он не ахти, но он все же остается командой с историей, с великой историей. А нам тут то Юран, то Парфенов, то какой-то Витория. До сих пор не понимаю, почему Карреру не оставили? За 16 лет последний тренер, кто дал результат.
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Ганнибал Лектор
1637600202
Для него, пожалуй, единственный вариант в РПЛ - Ростов. Но там есть тренер, да и дела выправляются. О каком интересе он говорит? Кому он нужен, в РПЛ-то?
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the teacher
1637640940
Не смеши народ, готов он! Все еще помнят как ты в Урале был готов, мямля а не тренер
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DOCTOR PENALTY
1637671143
Дима, надо реально оценивать свои силы, свою квалификацию. На данный момент спартаковская братва тебя не примет, несмотря на то, что ты свой.
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zigbert
1637675962
Возможность была вернуться в Текстильщик. В РПЛ трудно будет найти работу.
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