«РБ-Спорт»: «Спартак» рассматривал экс-тренера сборной Уэльса Оуэна, но выбрал Ваноли

Зимой «Спартак» сменит главного тренера – вместо Руя Витории будет назначен Паоло Ваноли.

Однако клуб рассматривал не только кандидатуру итальянца. Также в шорт-лист входил Адам Оуэн, который известен по успешной индивидуальной системе подготовки игроков как к конкретно взятым матчам, так и в календарных циклах.