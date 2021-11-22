«РБ-Спорт»: «Спартак» рассматривал экс-тренера сборной Уэльса Оуэна, но выбрал Ваноли

Зимой «Спартак» сменит главного тренера – вместо Руя Витории будет назначен Паоло Ваноли.
Однако клуб рассматривал не только кандидатуру итальянца. Также в шорт-лист входил Адам Оуэн, который известен по успешной индивидуальной системе подготовки игроков как к конкретно взятым матчам, так и в календарных циклах.
- С 2007 по 2013 год Оуэн входил в тренерский штаб «Рейнджерс».
- С 2009 по 2018 год он работал в сборной Уэльса.
- Единственный самостоятельный опыт – гданьская «Лехия».
Источник: «РБ-Спорт»