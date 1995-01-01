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    «РБ-Спорт»: «Спартак» рассматривал экс-тренера сборной Уэльса Оуэна, но выбрал Ваноли

    Зимой «Спартак» сменит главного тренера – вместо Руя Витории будет назначен Паоло Ваноли.

    Однако клуб рассматривал не только кандидатуру итальянца. Также в шорт-лист входил Адам Оуэн, который известен по успешной индивидуальной системе подготовки игроков как к конкретно взятым матчам, так и в календарных циклах.

    • С 2007 по 2013 год Оуэн входил в тренерский штаб «Рейнджерс».
    • С 2009 по 2018 год он работал в сборной Уэльса.
    • Единственный самостоятельный опыт – гданьская «Лехия».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +24516

      slavutiq70 19 минут назад

      Федун решил наверное . раз Каррера был ассистентом Конте и взял золото . то Ваноли тоже возьмёт золото . он же тоже ассистент Конте....

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      Рейтинг: +126

      Suvorov51 44 минуты назад

      ЕСЛИ ЧЕСТНО ТО МНОГИЕ МАТЧИ В ТУЛЕ Я СМОТРЕЛ РАССКАЗОВА И ОН ТАМ НЕ ВЫДЕЛЯЛСЯ. БЫЛ ОЧЕНЬ УДИВЛЕН ЧТО ОН ЗАКРЕПИЛСЯ В СПАРТАКЕ. ПРАВДА ТАМ СЕЙЧАС ВСЕ ТАКИЕ

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      Рейтинг: +126

      Suvorov51 47 минут назад

      Вы что то правда зачастили с тренерами. ну понимаю пришел КЛОП или ВЕНГЕР. ну где вы достоёте всякое фуфло. да дело не только в тренере хотя одна из причин. игроки как ручные не понятно что они хотят наполе. да и хотят ли они играть. знаете и отметить некого понятно НЕКОГО

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      Рейтинг: +8454

      Alekxei Z. 1 час назад

      К любому тренеру, как прицеп нужны трансферы и новые ( более сильные ) игроки.
      Многие ссылаются на то , что с Тедеско эти же игроки заняли 2-е место.
      Не лукавьте, не было в составе ребят из Тулы и из Спартака-2.
      Объективно и при Тедеско играли не очень зрелищно и второе место больше на фарте , но правда с физикой проблем не было, бежали все.
      Сейчас тихий ужас.

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      Рейтинг: +24516

      slavutiq70 > Alekxei Z. 1 час назад

      На фарте можно пару игр сыграть . но не сезон . Тодеско мог использовать именно то что имел и ставил игру именно по то что имел поэтому может так и корявенько выигрывали часто на контригре а по другому и не прокатило бы...так что разница в классе тренеров очевидна . а то что Витория брал титулы в Португалии . так если посмотреть он их брал приходя в чемпионскую команду и на второй сезон уже скатывался вниз ...а у арабов вообще выперли команда опустилась на дно таблицы что происходит и со Спартаком ....

      4
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      Рейтинг: +248

      ussr064 > Alekxei Z. 53 минуты назад

      Только вот у попрыгунчика и Ларсон играл и Понсе и Соболев а Витории вдруг все они сдулись . что не о чём это не говорит ???просто один может подстраивать игру под тот состав который имеет а второй не может от слова совсем . а ты фарт . фарт.

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      Рейтинг: +29763

      VVM1964 > Alekxei Z. 50 минут назад

      Не лукавьте - у нас ушел только Крал , остальное - игроки не основного состава , но приобретен Кофрие , а в нынешних условиях он - усиление ( как не парадоксально ) , вернулся Промес , пусть не в лучшей форме , но ... Вот на счет фарта частично согласен , " но везет , тому кто везет " , но в принципе и это могу поставить в оценку Рую - НУ НЕ ФАРТОВЫЙ он для Спартака , но на одном фарте тоже далеко не уедешь , только как ОДНА ИЗ составляющих успеха .

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      Рейтинг: +29763

      VVM1964 > ussr064 48 минут назад

      " ussr064 " да еще с гербом на аве и вдруг всё с маленькой буквы , вроде одобрительное высказывание о Тедеско и вдруг " попрыгунчик " ... - странно как-то .

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      Рейтинг: +8454

      Alekxei Z. > ussr064 46 минут назад

      Это говорит об их профессионализме.

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      Рейтинг: +29763

      VVM1964 > Alekxei Z. 36 минут назад

      Прямо таки всех сразу - а может все таки " что-то в консерватории ... " ))

      0
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      Рейтинг: +248

      ussr064 > VVM1964 15 минут назад

      Большие буковки заняты на бомбардире были . а на счёт ..попрыгунчика .. так я по доброму . не со злым умыслом .

      0
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      Рейтинг: +29763

      VVM1964 > ussr064 10 минут назад

      Понятно , а я уж грешным делом подумал , что еще один " derrik2000 " появился - это у него Каррера - недотренер , а Тедеско никчемный попрыгунчик (((

      0
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      Рейтинг: +24516

      slavutiq70 1 час назад

      Цирк продолжается...берём тренера который не когда не был главным . по сути очередной эксперимент на командой . игра в угадайку ....

      5
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      Рейтинг: +11570

      Cleaner > slavutiq70 1 час назад

      Ну что Вы такое говорите? Федун никогда не ошибается в выборе тренеров!

      0
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      Рейтинг: +126

      Suvorov51 > Cleaner 53 минуты назад

      умный. да

      0
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      Рейтинг: +18463

      JTherry > slavutiq70 51 минуту назад

      раньше в "угадайку" доверяли играть Попову, теперь - Зарема устраивает встречи в ресторанах Италии, проверяет на стрессоустойчивость, бывшего помощника Конте... наверное, намекнула ему, что придется с Ломовицким и Рассказовым в защите и с Ларссоном в нападении играть, и смотрела за реакцией - отвалится у Ваноли челюсть или нет...)

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      Рейтинг: +29763

      VVM1964 > Suvorov51 35 минут назад

      Пытается острить , но получается - не очень (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +29763

      VVM1964 > JTherry 34 минуты назад

      Если он еще знал , кто эти игроки ... )

      0
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      Рейтинг: +18463

      JTherry 1 час назад

      выбирала Зарема сердцем - больно на Федуна Ваноли похож...)

      1
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      Рейтинг: +29763

      VVM1964 > JTherry 32 минуты назад

      " Бабу не проведешь, она сердцем видит. " ( хф " Место встречи ... " )

      0
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      Рейтинг: +11570

      Cleaner 2 часа назад

      Ваноли. Близкое нашему Ване. А Ивана в России воспримут теплее, чем какого то там Оуэна, да еще и Адама...

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      Рейтинг: +22878

      vladimir-7 > Cleaner 1 час назад

      Ну спартачи его будут звать просто ВАНО, а если у него не
      пойдет в команде, то будут звать Вано-г..но.

      2
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      Рейтинг: +29763

      VVM1964 > vladimir-7 46 минут назад

      " г-но " - это не наш лексикон , а Семеныча , а он за Зенит )))

      0
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      Рейтинг: +22878

      vladimir-7 > VVM1964 45 минут назад

      Но зато созвучно.

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      Рейтинг: +11727

      Литейный4 2 часа назад

      Похоже через годик, максимум два и Ваноли попрут ссаными тряпками. а срамтак снова будет посмешищем. Спартачи, скиньте вы своего Федуна. Надоело уже Спартак иметь как фарм клуб Зенита. Хотелось бы интриги, борьбы, а не деклассирования и избивания младенцев. Гыгыгы

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