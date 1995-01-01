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    Роналду, Месси, Левандовски и ещe восемь игроков претендуют на приз игроку года The Best от ФИФА

    ФИФА опубликовала список номинантов на ежегодную премию The Best, которая вручается лучшему футболисту мира.

    В 2021 году на награду претендуют 11 игроков:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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