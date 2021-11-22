Роналду, Месси, Левандовски и ещe восемь игроков претендуют на приз игроку года The Best от ФИФА

ФИФА опубликовала список номинантов на ежегодную премию The Best, которая вручается лучшему футболисту мира.
В 2021 году на награду претендуют 11 игроков:
- Карим Бензема («Реал»);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);
- Эрлинг Холанд («Боруссия» Д);
- Жоржиньо («Челси»);
- Н'Голо Канте («Челси»);
- Роберт Левандовски («Бавария»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Лионель Месси («ПСЖ»);
- Неймар («ПСЖ»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Источник: Официальный сайт ФИФА