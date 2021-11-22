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  • Тухель, Скалони, Конте и еще четыре специалиста номинированы на приз тренеру года The Best от ФИФА

Тухель, Скалони, Конте и еще четыре специалиста номинированы на приз тренеру года The Best от ФИФА

22 ноября 2021, 20:57
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ФИФА опубликовала список претендентов на ежегодную премию The Best, которая вручается лучшему тренеру мира.

В 2021 году на награду претендуют семь специалистов:

Роналду, Месси, Левандовски и ещe восемь игроков претендуют на приз игроку года The Best от ФИФА

Источник: Официальный сайт ФИФА
Европа
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житель СПб
1637616930
А где же Семак?! И Карпин?!
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