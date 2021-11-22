Тухель, Скалони, Конте и еще четыре специалиста номинированы на приз тренеру года The Best от ФИФА

ФИФА опубликовала список претендентов на ежегодную премию The Best, которая вручается лучшему тренеру мира.

В 2021 году на награду претендуют семь специалистов:

Роналду, Месси, Левандовски и ещe восемь игроков претендуют на приз игроку года The Best от ФИФА