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    Гисдоль: «Хорошо, что болельщики приняли меня настороженно. Значит, не ждут чудес»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался об ожиданиях болельщиков от его работы в московском клубе.

    – Вас приняли настороженно. Так же встречали приход Тедеско и Шварца, но им удалось переубедить общественность. Что посчитаете хорошим результатом для себя?

    – В первую очередь для меня важно, чтобы футболисты приняли тот стиль, который мы проповедуем. Не хочу сравнений с другими тренерами, у нас свой путь и свой футбол. Надеюсь, болельщики будут его узнавать.

    Вы говорили, что меня приняли настороженно, что ж, это очень хорошо. Значит, не ждут каких-то чудес, и у меня будет больше возможностей чем-то приятно удивить.

    Думаю, команда будет делать все, чтобы мы двигались в правильном направлении. И первые шаги, полагаю, уже заметны. Будем продолжать в том же духе, улучшать игру по всем направлениям.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2021 23:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5417

      maygli 2 минуты назад

      Проиграл Ахмату и - "Думаю, команда будет делать все, чтобы мы двигались в правильном направлении. И первые шаги, полагаю, уже заметны. Будем продолжать в том же духе,..."
      Ну-ну.

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      Рейтинг: +2758

      Красногорск_Фан 42 минуты назад

      Тут один уже удивил роликом на Ю-тубе ))) и хватит. Гисдоль удиви тем что выбьешь из руководства новых хороших, сильных игроков вместо распила бюджета себе на зарплаты. Вот этим ты РЕАЛЬНО удивишь.

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      Рейтинг: +3968

      FENIX-SL 55 минут назад

      ахренеть
      брать тренера лузера
      и зачем?

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