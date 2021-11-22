Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гисдоль: «Хорошо, что болельщики приняли меня настороженно. Значит, не ждут чудес»

Гисдоль: «Хорошо, что болельщики приняли меня настороженно. Значит, не ждут чудес»

22 ноября 2021, 23:14
2

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался об ожиданиях болельщиков от его работы в московском клубе.

– Вас приняли настороженно. Так же встречали приход Тедеско и Шварца, но им удалось переубедить общественность. Что посчитаете хорошим результатом для себя?

– В первую очередь для меня важно, чтобы футболисты приняли тот стиль, который мы проповедуем. Не хочу сравнений с другими тренерами, у нас свой путь и свой футбол. Надеюсь, болельщики будут его узнавать.

Вы говорили, что меня приняли настороженно, что ж, это очень хорошо. Значит, не ждут каких-то чудес, и у меня будет больше возможностей чем-то приятно удивить.

Думаю, команда будет делать все, чтобы мы двигались в правильном направлении. И первые шаги, полагаю, уже заметны. Будем продолжать в том же духе, улучшать игру по всем направлениям.

  • Немец возглавил «Локо» 10 октября.
  • Команда идет на 4-м месте в РПЛ.

Гисдоль: «В России много фантастических атлетов, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ»

Гисдоль: «В Германии все клубы мечтали бы иметь календарь как в РПЛ»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1637614644
Тут один уже удивил роликом на Ю-тубе ))) и хватит. Гисдоль удиви тем что выбьешь из руководства новых хороших, сильных игроков вместо распила бюджета себе на зарплаты. Вот этим ты РЕАЛЬНО удивишь.
Ответить
maygli
1637617024
Проиграл Ахмату и - "Думаю, команда будет делать все, чтобы мы двигались в правильном направлении. И первые шаги, полагаю, уже заметны. Будем продолжать в том же духе,..." Ну-ну.
Ответить
Главные новости
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
7
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
6
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
14
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+