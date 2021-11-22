Гисдоль: «Хорошо, что болельщики приняли меня настороженно. Значит, не ждут чудес»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался об ожиданиях болельщиков от его работы в московском клубе.

– Вас приняли настороженно. Так же встречали приход Тедеско и Шварца, но им удалось переубедить общественность. Что посчитаете хорошим результатом для себя?

– В первую очередь для меня важно, чтобы футболисты приняли тот стиль, который мы проповедуем. Не хочу сравнений с другими тренерами, у нас свой путь и свой футбол. Надеюсь, болельщики будут его узнавать.

Вы говорили, что меня приняли настороженно, что ж, это очень хорошо. Значит, не ждут каких-то чудес, и у меня будет больше возможностей чем-то приятно удивить.

Думаю, команда будет делать все, чтобы мы двигались в правильном направлении. И первые шаги, полагаю, уже заметны. Будем продолжать в том же духе, улучшать игру по всем направлениям.

Немец возглавил «Локо» 10 октября.

Команда идет на 4-м месте в РПЛ.

Гисдоль: «В России много фантастических атлетов, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ»

Гисдоль: «В Германии все клубы мечтали бы иметь календарь как в РПЛ»