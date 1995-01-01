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    Алисон, Доннарумма, Менди, Нойер и Шмейхель поспорят за звание вратаря года по версии ФИФА

    ФИФА опубликовала список претендентов на ежегодную премию The Best, которая вручается лучшему голкиперу мира.

    В 2021 году на награду претендуют пять вратарей:

    Роналду, Месси, Левандовски и ещe восемь игроков претендуют на приз игроку года The Best от ФИФА

    Тухель, Скалони, Конте и еще четыре специалиста номинированы на приз тренеру года The Best от ФИФА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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