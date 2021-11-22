Алисон, Доннарумма, Менди, Нойер и Шмейхель поспорят за звание вратаря года по версии ФИФА

ФИФА опубликовала список претендентов на ежегодную премию The Best, которая вручается лучшему голкиперу мира.
В 2021 году на награду претендуют пять вратарей:
- Алисон («Ливерпуль», Бразилия);
- Джанлуиджи Доннарумма («Милан» / «ПСЖ», Италия);
- Эдуар Менди («Челси», Сенегал);
- Мануэль Нойер («Бавария», Германия);
- Каспер Шмейхель («Лестер», Дания).
Роналду, Месси, Левандовски и ещe восемь игроков претендуют на приз игроку года The Best от ФИФА
Тухель, Скалони, Конте и еще четыре специалиста номинированы на приз тренеру года The Best от ФИФА
Источник: Официальный сайт ФИФА