Гендиректор «Спартака» – о смене тренера: «Витория готовится к игре»

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отказался комментировать ход переговоров о продаже акций клуба компании City Football Group, а также возможные изменения на посту главного тренера.

    – Правда ли, что арабы покупают 20 процентов «Спартака»?

    – Сегодня по «Спартаку» ничего не обсуждали, это все на уровне акционеров.

    – Меняете ли тренера?

    – Тренер готовится к игре, команда планово готовится к игре.

    – То есть Ваноли не будет?

    – Тренер готовится к игре. При чем тут все остальное?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7488

      piligrim1986 7 минут назад

      надо гнать всех ссаными тряпками оттуда

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      Рейтинг: +22864

      vladimir-7 32 минуты назад

      Какие вопросы, такие и ответы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2392

      Блямба 33 минуты назад

      Подумал,что Бомба сама себе вопросы задаёт..
      Ан,нет!))
      Артем Бухаев
      Корреспондент Sport-express)
      Постеснялись прикольной ссылки.


      Упс,уже и ссылка появилась.

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