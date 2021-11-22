Гендиректор «Спартака» – о смене тренера: «Витория готовится к игре»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отказался комментировать ход переговоров о продаже акций клуба компании City Football Group, а также возможные изменения на посту главного тренера.

– Правда ли, что арабы покупают 20 процентов «Спартака»?

– Сегодня по «Спартаку» ничего не обсуждали, это все на уровне акционеров.

– Меняете ли тренера?

– Тренер готовится к игре, команда планово готовится к игре.

– То есть Ваноли не будет?

– Тренер готовится к игре. При чем тут все остальное?

«Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.

С мая команду тренирует португалец Руй Витория .

. Ближайший соперник – «Наполи». Матч ЛЕ состоится в среду.

Гендиректор «Спартака» – об итоге первого круга РПЛ: «Пока ничего хорошего, будем исправляться»