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  • Гендиректор «Спартака» – о смене тренера: «Витория готовится к игре»

Гендиректор «Спартака» – о смене тренера: «Витория готовится к игре»

22 ноября 2021, 19:23
3

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отказался комментировать ход переговоров о продаже акций клуба компании City Football Group, а также возможные изменения на посту главного тренера.

– Правда ли, что арабы покупают 20 процентов «Спартака»?

– Сегодня по «Спартаку» ничего не обсуждали, это все на уровне акционеров.

– Меняете ли тренера?

– Тренер готовится к игре, команда планово готовится к игре.

– То есть Ваноли не будет?

– Тренер готовится к игре. При чем тут все остальное?

  • «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • С мая команду тренирует португалец Руй Витория.
  • Ближайший соперник – «Наполи». Матч ЛЕ состоится в среду.

Гендиректор «Спартака» – об итоге первого круга РПЛ: «Пока ничего хорошего, будем исправляться»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (3)
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Блямба
1637599478
Подумал,что Бомба сама себе вопросы задаёт.. Ан,нет!)) Артем Бухаев Корреспондент Sport-express) Постеснялись прикольной ссылки. Упс,уже и ссылка появилась.
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vladimir-7
1637599507
Какие вопросы, такие и ответы.
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piligrim1986
1637601011
надо гнать всех ссаными тряпками оттуда
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