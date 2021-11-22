Гендиректор «Спартака» – о смене тренера: «Витория готовится к игре»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отказался комментировать ход переговоров о продаже акций клуба компании City Football Group, а также возможные изменения на посту главного тренера.
– Правда ли, что арабы покупают 20 процентов «Спартака»?
– Сегодня по «Спартаку» ничего не обсуждали, это все на уровне акционеров.
– Меняете ли тренера?
– Тренер готовится к игре, команда планово готовится к игре.
– То есть Ваноли не будет?
– Тренер готовится к игре. При чем тут все остальное?
- «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
- С мая команду тренирует португалец Руй Витория.
- Ближайший соперник – «Наполи». Матч ЛЕ состоится в среду.
Гендиректор «Спартака» – об итоге первого круга РПЛ: «Пока ничего хорошего, будем исправляться»
Источник: «Спорт-Экспресс»