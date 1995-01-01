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    Главные новости дня. Федун встретился с Ваноли; Агуэро решил завершить карьеру из-за проблем с сердцем

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    Экс-форвард «Спартака» Адриано готов вернуться в РПЛ.

    22-летний Галоян из «Велеса» заинтересовал «Локомотив».

    Френки де Йонг может перейти в «Манчестер Сити» за 75 миллионов.

    News.am: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА – претенденты на Мхитаряна.

    «Душу рвет». Дзюба после хет-трика «Нижнему Новгороду» показал, как поет песню «Я тебя не жду».

    Журналист Ромеро: Агуэро решил завершить карьеру, на следующей неделе он проведет специальную пресс-конференцию.

    РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару» и довел безвыигрышную серию до семи матчей.

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    Журналист Алексеев: Федун пообедал с Ваноли. Итальянец должен возглавить «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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