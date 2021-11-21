Главные новости дня. Федун встретился с Ваноли; Агуэро решил завершить карьеру из-за проблем с сердцем

«Манчестер Юнайтед» созвал экстренное совещание по отставке Сульшера. Основной кандидат на замену – Зидан.

Экс-форвард «Спартака» Адриано готов вернуться в РПЛ.

22-летний Галоян из «Велеса» заинтересовал «Локомотив».

Френки де Йонг может перейти в «Манчестер Сити» за 75 миллионов.

News.am: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА – претенденты на Мхитаряна.

«Душу рвет». Дзюба после хет-трика «Нижнему Новгороду» показал, как поет песню «Я тебя не жду».

Журналист Ромеро: Агуэро решил завершить карьеру, на следующей неделе он проведет специальную пресс-конференцию.

РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару» и довел безвыигрышную серию до семи матчей.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Уотфорду», Джеррард дебютировал в «Астон Вилле» с победы над «Брайтоном» и другие результаты.

Журналист Алексеев: Федун пообедал с Ваноли. Итальянец должен возглавить «Спартак».