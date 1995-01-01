22-летний Галоян из «Велеса» заинтересовал «Локомотив»

ЦСКА отказался с ним подписывать контракт после просмотра. Нужен ли он?
«Локомотив» может усилиться полузащитником «Велеса» Артуром Галояном.
Ожидается, что переговоры между клубами о трансфере 22-летнего футболиста начнутся на следующей неделе.
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«Локомотив» может усилиться полузащитником «Велеса» Артуром Галояном.
Ожидается, что переговоры между клубами о трансфере 22-летнего футболиста начнутся на следующей неделе.
ЦСКА отказался с ним подписывать контракт после просмотра. Нужен ли он?