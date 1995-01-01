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    22-летний Галоян из «Велеса» заинтересовал «Локомотив»

    «Локомотив» может усилиться полузащитником «Велеса» Артуром Галояном.

    Ожидается, что переговоры между клубами о трансфере 22-летнего футболиста начнутся на следующей неделе.

    • В этом сезоне Галоян забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • Летом хавбек мог оказаться в ЦСКА или «Уфе».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6449

      Антибиотик 2 часа назад

      ЦСКА отказался с ним подписывать контракт после просмотра. Нужен ли он?

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