Sport24: Галоян не договорился с ЦСКА о контракте. Он перейдет в «Уфу»

Т.е. у *топ* клуба не нашлось денег на контракт, а у клуба который боролся за выживание они нашлись?
Очень интересна разница в предложенных суммах, ну и да, сразу видно что для парня на первом месте.
Полузащитник «Велеса» Артур Галоян не перейдет в ЦСКА.
Как пишет Sport24, игрок и клуб не смогли договориться по контракту на финальной стадии переговоров.
22-летнего россиянина подпишет «Уфа».
- В прошлом сезоне ФНЛ Галоян забил 5 голов в 39 матчах.
- 11 июня «Велес» объявил об уходе футболиста в клуб РПЛ.