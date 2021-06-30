Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Sport24: Галоян не договорился с ЦСКА о контракте. Он перейдет в «Уфу»

    Полузащитник «Велеса» Артур Галоян не перейдет в ЦСКА.

    Как пишет Sport24, игрок и клуб не смогли договориться по контракту на финальной стадии переговоров.

    22-летнего россиянина подпишет «Уфа».

    • В прошлом сезоне ФНЛ Галоян забил 5 голов в 39 матчах.
    • 11 июня «Велес» объявил об уходе футболиста в клуб РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1443

      кто там 35 минут назад

      Т.е. у *топ* клуба не нашлось денег на контракт, а у клуба который боролся за выживание они нашлись?

      Очень интересна разница в предложенных суммах, ну и да, сразу видно что для парня на первом месте.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86925
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru