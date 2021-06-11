«Галоян отправляется покорять РПЛ». «Велес» объявил об уходе хавбека, которым интересуется ЦСКА

«Велес» объявил о переходе полузащитника Артура Галояна в клуб РПЛ.
«Артур Галоян отправляется покорять РПЛ! Контракт полузащитника подошел к концу, и мы хотим поблагодарить футболиста за яркий сезон, профессионализм и самоотдачу в каждом эпизоде.
Желаем прогресса в новом клубе и удачи!» – говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, 21-летнего россиянина планирует подписать ЦСКА.
- Галоян – воспитанник «Торпедо».
- В текущем сезоне он провел за «Велес» 41 матч, забил 7 голов и сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Велеса»