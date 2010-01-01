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    «Галоян отправляется покорять РПЛ». «Велес» объявил об уходе хавбека, которым интересуется ЦСКА

    «Велес» объявил о переходе полузащитника Артура Галояна в клуб РПЛ.

    «Артур Галоян отправляется покорять РПЛ! Контракт полузащитника подошел к концу, и мы хотим поблагодарить футболиста за яркий сезон, профессионализм и самоотдачу в каждом эпизоде.

    Желаем прогресса в новом клубе и удачи!» – говорится в заявлении клуба.

    Ранее сообщалось, 21-летнего россиянина планирует подписать ЦСКА.

    • Галоян – воспитанник «Торпедо».
    • В текущем сезоне он провел за «Велес» 41 матч, забил 7 голов и сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал «Велеса»

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