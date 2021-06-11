«Галоян отправляется покорять РПЛ». «Велес» объявил об уходе хавбека, которым интересуется ЦСКА

«Велес» объявил о переходе полузащитника Артура Галояна в клуб РПЛ.

«Артур Галоян отправляется покорять РПЛ! Контракт полузащитника подошел к концу, и мы хотим поблагодарить футболиста за яркий сезон, профессионализм и самоотдачу в каждом эпизоде.

Желаем прогресса в новом клубе и удачи!» – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, 21-летнего россиянина планирует подписать ЦСКА.