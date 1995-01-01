Журналист Алексеев: Федун пообедал с Ваноли. Итальянец должен возглавить «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун накануне провел обед с итальянским тренером Паоло Ваноли. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев. Встреча прошла в Италии.

Ваноли должен стать новым главным тренером москвичей, сменив Руя Виторию.