Журналист Алексеев: Федун пообедал с Ваноли. Итальянец должен возглавить «Спартак»

Мне нравится фраза " работал с..." У Федуна денег нет нормального тренера найти. Есть только те кто работал с.... Отличный подарок всем болелам на юбилей клуба. Да мне кажется нас.ать ему на клуб.Держит так для прикола чтоб перед друзьями похвастаться.У ротенберга хоть что-то получается(не без помощи конечно) а этот в ноль идёт!
Владелец «Спартака» Леонид Федун накануне провел обед с итальянским тренером Паоло Ваноли. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев. Встреча прошла в Италии.
Ваноли должен стать новым главным тренером москвичей, сменив Руя Виторию.
- Приход Ваноли намечен на зимнюю паузу.
- Ваноли работал с Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.