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    Журналист Алексеев: Федун пообедал с Ваноли. Итальянец должен возглавить «Спартак»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун накануне провел обед с итальянским тренером Паоло Ваноли. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев. Встреча прошла в Италии.

    Ваноли должен стать новым главным тренером москвичей, сменив Руя Виторию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии30
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      Рейтинг: +3153

      minaev23 22 минуты назад

      Мне нравится фраза " работал с..." У Федуна денег нет нормального тренера найти. Есть только те кто работал с.... Отличный подарок всем болелам на юбилей клуба. Да мне кажется нас.ать ему на клуб.Держит так для прикола чтоб перед друзьями похвастаться.У ротенберга хоть что-то получается(не без помощи конечно) а этот в ноль идёт!

      1
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      Рейтинг: +985

      fhnv 44 минуты назад

      А чем руководствуется Федун когда утверждает главных тренеров? из 10 последних только тодеско подошел

      0
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      Рейтинг: +21674

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Лучше бы пообедал в Тушино с Карпиным, хватит хернёй заниматься.

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      Рейтинг: +460

      diemens74 > DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Карпин в Краснодаре поел, а в Тушино может изжога замучить.

      0
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      Рейтинг: +8425

      САДЫЧОК 1 час назад

      Пообедал с Ваноли- а придет Черчесов !

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      Рейтинг: +4573

      AtticusFinch 1 час назад

      А в прошлый раз он пообедал с Заремой? и она стала отвечать за трансферную политику клуба?))

      0
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      Рейтинг: +540

      Форвард 79 > AtticusFinch 1 час назад

      Для этого одного обеда мало))

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      Рейтинг: +30521

      oyabun 1 час назад

      Кто бы ни пришел, но у Витории точно ничего не получилось. И это было многими и мной тоже ожидаемо еще перед сезоном, когда выбор пал в его пользу.

      3
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      Рейтинг: +540

      Форвард 79 1 час назад

      О, теперь не по гороскопу, а по количеству съеденного выбирают)))

      0
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      Рейтинг: +1956

      фанат джигурды > Форвард 79 1 час назад

      Тот, наверно, заказал одну пасту, и Федун подумал: "Экономный, надо брать."

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      Рейтинг: +986

      Alex Flash 1 час назад

      Хоть Ваноли,хоть Карреролли. с таким составом Руи выжимает максимум..
      "Спартак" история падения - трансферы и их последствия... Федуну полезно почитать

      3
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      Рейтинг: +24504

      slavutiq70 1 час назад

      Человек не когда не был главным тренером ...что Федун решил что может повториться как с Массимо так это большая редкость ...странное решение если это правда ...хотя решениям Федуна уже и не удивляешься ...

      9
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      Рейтинг: +603

      Hoahin > slavutiq70 1 час назад

      Мне кажется там за Федуна его девка больше решила)

      1
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      Рейтинг: +18416

      JTherry > slavutiq70 38 минут назад

      ну ты сравнил: у Карреры состав был намного сильнее, сыгрался при при нем, но повторы в таких случаях не "прокатывают"... странное влечение к итальянским тренерам, когда результат с "этим" составом достигнут с немецким тренером (с итальянскими корнями))

      0
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      Рейтинг: +29637

      VVM1964 1 час назад

      Ну ОЧЕНЬ темная лошадка , впрочем уверен , что это не единственный кандидат .

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