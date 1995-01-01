Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Арустамян: «Ваноли ожидает назначение в «Спартак» до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян раскрыл подробности возможного назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

    «Уже практически все на рынке знают о контактах представителей «Спартака» с тренером Паоло Ваноли. Недавно об этом писала авторитетная La Gazzetta dello Sport.

    Ваноли – многолетний ассистент Антонио Конте, и тот настойчиво звал помощника в «Тоттенхэм». Параллельно Паоло вел переговоры со «Спартаком» и активно интересовался этим вариантом в беседах с посредниками и представителями клуба. Как уверяли тренера, его очень хотят видеть в Москве.

    В итоге Ваноли не включен в список помощников Конте в «Тоттенхэме». Разумный вывод: теперь Паоло может возглавить «Спартак».

    По крайней мере сам он в этом уверен, раз отказался от переезда в Лондон. Ваноли до последнего колебался и хотел гарантий: если не едет в АПЛ, то получает работу в РПЛ.

    По моим данным, тренер ожидает назначение до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу.

    Насколько я знаю, «Спартак» консультировался по поводу Ваноли со скаутом «ПСЖ» Лукой Каттани. Отсюда вывод: в случае назначения Паоло именно Каттани, вероятно, станет спортивным директором «Спартака» – вскоре после истечения контракта с парижанами.

    Тут «Спартак» ведет себя логично. Главный тренер и спортдир приезжают в связке, как и должно быть. Пока Каттани обременен действующим соглашением с «ПСЖ», но оно истекает в мае», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Ваноли работал с Конте в «Челси» и «Интере».
    • «Спартак» с мая возглавляет Руй Витория.
    • Команда идет на 9-м месте в РПЛ и на последнем в группе ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:18
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      vadikrew 11 минут назад

      Не тренера надо менять, а состав набрать нормальный. По мне, Витория нормалтный тренер, при нем команда хотя бы не перестает бегать в конце матча, как это бывало раньше. И хоть и пропускали в концовках, но и забивают тоже. Как можно винить его за Рассказова в составе, если кроме Рассказова у него никого нет!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4314

      ЮНик 33 минуты назад

      Почти ежегодная смена тренеров напоминает смену различных мазей при раковой опухоли в ложной надежде на более эффективную. Сколько их, тренеров и тренеришек, уже было после ухода Романцева? Пятнадцать? А опухоль всё больше. Не мази надо менять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8116

      "supermax" 1 час назад

      опять рулетка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      I'll be back 1 час назад

      Ван-о-линь???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      qawzsexdr 1 час назад

      Ясное дело, ведь в следующем год водяного тигра, а Руй Виктория...... Ну впрочемдальше все в курсе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3900

      мы_не_рабы 1 час назад

      Очень похоже на правду. Новый спортивный директор, как и объявлял Спартак, пока связан контрактом, Ваноли не поехал с Конте в Тоттенхем... Неужели Федун взялся за ум или кто-то ему советует нормальные вещи? Порадуюсь за Спартак, если всё будет так как предполагает Нобель.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +980

      Andrew01 > мы_не_рабы 8 минут назад

      Федун ничего уже не решает, пи..да затмила мозги...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      qawzsexdr 1 час назад

      Руль Виктории, свернул не туда.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90978
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68082
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru