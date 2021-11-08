Арустамян: «Ваноли ожидает назначение в «Спартак» до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян раскрыл подробности возможного назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Уже практически все на рынке знают о контактах представителей «Спартака» с тренером Паоло Ваноли. Недавно об этом писала авторитетная La Gazzetta dello Sport.

Ваноли – многолетний ассистент Антонио Конте, и тот настойчиво звал помощника в «Тоттенхэм». Параллельно Паоло вел переговоры со «Спартаком» и активно интересовался этим вариантом в беседах с посредниками и представителями клуба. Как уверяли тренера, его очень хотят видеть в Москве.

В итоге Ваноли не включен в список помощников Конте в «Тоттенхэме». Разумный вывод: теперь Паоло может возглавить «Спартак».

По крайней мере сам он в этом уверен, раз отказался от переезда в Лондон. Ваноли до последнего колебался и хотел гарантий: если не едет в АПЛ, то получает работу в РПЛ.

По моим данным, тренер ожидает назначение до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу.

Насколько я знаю, «Спартак» консультировался по поводу Ваноли со скаутом «ПСЖ» Лукой Каттани. Отсюда вывод: в случае назначения Паоло именно Каттани, вероятно, станет спортивным директором «Спартака» – вскоре после истечения контракта с парижанами.

Тут «Спартак» ведет себя логично. Главный тренер и спортдир приезжают в связке, как и должно быть. Пока Каттани обременен действующим соглашением с «ПСЖ», но оно истекает в мае», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.