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  • Арустамян: «Ваноли ожидает назначение в «Спартак» до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу»

Арустамян: «Ваноли ожидает назначение в «Спартак» до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу»

8 ноября 2021, 11:18
19

Журналист и комментатор Нобель Арустамян раскрыл подробности возможного назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Уже практически все на рынке знают о контактах представителей «Спартака» с тренером Паоло Ваноли. Недавно об этом писала авторитетная La Gazzetta dello Sport.

Ваноли – многолетний ассистент Антонио Конте, и тот настойчиво звал помощника в «Тоттенхэм». Параллельно Паоло вел переговоры со «Спартаком» и активно интересовался этим вариантом в беседах с посредниками и представителями клуба. Как уверяли тренера, его очень хотят видеть в Москве.

В итоге Ваноли не включен в список помощников Конте в «Тоттенхэме». Разумный вывод: теперь Паоло может возглавить «Спартак».

По крайней мере сам он в этом уверен, раз отказался от переезда в Лондон. Ваноли до последнего колебался и хотел гарантий: если не едет в АПЛ, то получает работу в РПЛ.

По моим данным, тренер ожидает назначение до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу.

Насколько я знаю, «Спартак» консультировался по поводу Ваноли со скаутом «ПСЖ» Лукой Каттани. Отсюда вывод: в случае назначения Паоло именно Каттани, вероятно, станет спортивным директором «Спартака» – вскоре после истечения контракта с парижанами.

Тут «Спартак» ведет себя логично. Главный тренер и спортдир приезжают в связке, как и должно быть. Пока Каттани обременен действующим соглашением с «ПСЖ», но оно истекает в мае», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Ваноли работал с Конте в «Челси» и «Интере».
  • «Спартак» с мая возглавляет Руй Витория.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ и на последнем в группе ЛЕ.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Арустамян Нобель
Комментарии (19)
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мы_не_рабы
1636359995
Очень похоже на правду. Новый спортивный директор, как и объявлял Спартак, пока связан контрактом, Ваноли не поехал с Конте в Тоттенхем... Неужели Федун взялся за ум или кто-то ему советует нормальные вещи? Порадуюсь за Спартак, если всё будет так как предполагает Нобель.
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"supermax"
1636361665
опять рулетка
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vadikrew
1636364658
Не тренера надо менять, а состав набрать нормальный. По мне, Витория нормалтный тренер, при нем команда хотя бы не перестает бегать в конце матча, как это бывало раньше. И хоть и пропускали в концовках, но и забивают тоже. Как можно винить его за Рассказова в составе, если кроме Рассказова у него никого нет!?
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Vitaga
1636366679
не тренера менять а тех кто рулит. тренеру не дают толком что то сделать. Романцев сам выбирал кто ему нужен. и был успех. сейчас же не считаясь с тренером покупают кто больше откатит менеджерам прилипалам
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Евгений Лесников
1636370206
Считалось всегда некорректным обсуждение о новом главном тренере при действующем наставнике команды...У журналистов понятия этики заменили на другие понятия ?
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zigbert
1636371331
Спартак отрицает о контактах с какими либо тренерами. Что касается Ваноли то он решил заняться самостоятельной тренерской работой. Что разве кроме Спартака у него не будет предложений? Да и как все это будет выглядеть при действующем тренере?
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lordmrv
1636374677
Интересно, а статистики нет по прогнозам Шнобеля Армян? Не помню, чтобы они сбывались.
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maygli
1636391162
Ну если Арустамян сказал, значит так и будет.
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slavа0508
1636395216
Арустамян очень часто попадает в точку , если это так и на этот раз , то это опять эксперимент над командой . Паоло Ваноли самне когда не был главным тренером , всё как всегда в духе Федуна ,,,
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Hektor 84
1636458827
Потому и ходили слухи о том что Аленичев ждет приглашения от Федуна, чтоб багаж свой забыть и очередной помощник Конте приведет Спартак к чемпионству)))
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